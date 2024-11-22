Семья из 4-х человек круто переделала школьный автобус в дом на колёсах

Трансформация автотранспортных средств различных типов и видов является не новым увлечением современников, но все же самыми потрясающими функциями обладают жилые пространства в переоборудованных автобусах. Этому поспособствовали их габариты, открывающие большие возможности для экспериментаторов. Не стал исключением и потрясающий дом на колесах Gossett, который удалось создать своими руками увлеченному семейству из четырех человек.
Семейство энтузиастов кочевой жизни, оставившее дом, чтобы поселиться в автобусе. | Фото: tinyhousetalk.com.
Когда возникают проблемы, заставляющие целые семьи задуматься о том, как жить дальше, у многих срабатывает не просто инстинкт самосохранения, эти люди способны перевернуть все с ног на голову, чтобы достичь желаемого. Такая ситуация произошла и в семье Госсетт, которой пришлось отказаться от устоявшегося образа жизни в довольно просторном коттедже и рассмотреть возможность создания альтернативного жилища. Взвесив все за и против супруги пришли к тому, что для их семьи из шести человек (два взрослых сына живут отдельно) автофургона будет недостаточно, да и покупка готового трейлера им не по карману, поэтому и остановили свой выбор на покупке школьного автобуса.
Этому школьному автобусу и предстояла кардинальная трансформация.
Чтобы увеличить объем, пришлось наращивать высоту потолка. | Фото: facebook.com.
Поскольку семья не мыслит жизнь без идеального порядка и наличия хоть небольшого, но личного пространства, им пришлось подбирать модель школьного автобуса с наибольшими габаритами. Как оказалось, даже самый большой автобус имеет невысокие потолки, что не устраивало энтузиастов, поэтому сразу после покупки его пришлось преобразовать, чтобы приподнять крышу, за счет чего и увеличилась вертикальная площадь стен и добавился объем, что немаловажно на столь крошеных площадях.
Процесс переоборудования салона автобуса.
По сведениям авторов Novate.ru, на приобретение и увеличение высоты салона ушло 15 тыс. долларов. Дальнейшие же преобразования и полное обустройство списанного школьного автобуса обошлись около 60 тыс. дол. и это, с учетом того, что большую часть работы они выполняли сами. Благодаря своему упорству семье не пришлось экономить на качественных материалах и комплектующих, позволяющих устанавливать системы хранения, что было главным приоритетом при обустройстве жилого пространства.
Кардинальное преобразование экстерьера.
Автобус стал комфортным домом для семьи из четырех человек.
Не вдаваясь в проблемы демонтажа старых кресел и обшивки, капитального ремонта двигателя и других систем автотранспортного средства, тщательной планировки, утепления и отделки внутреннего пространства, с которыми неизменно сталкиваются оригиналы, взявшиеся за преобразования, можно сказать, что опыт семьи Госсетт удался на славу. Их переоборудованный автобус стал воплощением авантюрного духа семейства энтузиастов, открыв при этом новые горизонты организации жизни в крошечном пространстве.
Даже в кабине получилось организовать уютное домашнее пространство.
Если говорить о планировке дома на колесах, то ничего другого как линейная организация зон с расстановкой необходимой мебели придумать попросту невозможно, ведь все упирается в стандартные габариты школьного или любого другого автобуса. А начинается все от входной двери, которую пришлось заменить на новую, изготовленную на заказ модель. Поскольку автобус сохранил функции автотранспортного средства, то водительское место осталось практически нетронутым, ну а панель и прилегающее пространство претерпели кардинальные изменения и являются частью самого жилища. Сразу у двери пуф с вместительным ящиком для обуви сразу заявляет, что здесь все нацелено на домашний уют, порядок и комфорт для обитателей и гостей.
Изначально в гостиной имелся камин. | Фото: facebook.com.
Теперь вместо него откидной стол, определяющий рабочее пространство. | Фото: tinyhousetalk.com.
Сразу за кабиной находится общее жилое пространство с уютной гостиной, где семья наслаждается комфортом и универсальностью полноразмерного дивана, который скрывает под собой достаточно места для хранения, ну а в разложенным виде становится гостевым спальным местом. В этой зоне сохранили одно окно, находящее за спинкой дивна, напротив же находится встроенный многофункциональный шкаф, который легко превращается в домашний офис, кинозал, ну и выполняет свои функции – хранение вещей и предметов, необходимых для работы и жизни на постоянной основе.
Полноценна кухня также поместилась. | Фото: youtube.com.
Созданию систем хранения уделили особое внимание.
Главной же гордостью проекта преобразования автобуса, который получил название по фамилии владельцев – Gossett, является кухня, ставшая сердцем дома на колесах. Кулинарный уголок можно смело назвать чудом оптимизации пространства, в котором нашлось место для полноценного мебельного гарнитура с вместительными системами хранения, где вместилось все, от льдогенератора до хрупкой стеклянной посуды. Ключевыми же особенностями стали: фартук из белоснежной плитки-мозаики, столешницы с белым эпоксидным покрытием, огромных размеров мойка, где семья устраивает стирку, если отправляется в путешествие в районы, где недоступны центральные коммуникации, встроенная варочная панель, духовой шкаф и холодильник. Стоит отметить, что обустройство этой зоны ярче всего подчеркивает стремление семьи к идеальному порядку, практичности и стилю несмотря на ограниченное пространство.
В детской установлена двухъярусная кровать и рабочий стол.
Мест для хранения хватает и в детской. | Фото: youtube.com.
Ставя во главу угла комфорт своих детей, их спальня представляет собой тщательно продуманное пространство, где каждая из дочерей имеет свой уголок как для сна и отдыха, так и для учебы. Особенная двухъярусная кровать, проект которой родители разрабатывали сами, может похвастаться не только ортопедическими матрасами, позволяющими полноценно отдохнуть, в каждом каркасе имеются вместительные ящики, заменяющие комод для хранения личных вещей. На этой стороне нет полноценных окон, как в рабочей зоне, где установлен длинный стол, обеспечивающий сразу двумя местами для учебы, зато предусмотрены причудливые иллюминаторы, что позволяет наблюдать за окружением во время стоянок.
Стильная и функциональная ванная комната. | Фото: facebook.com.
За детской «комнатой» находится ванная, которая пусть и имеет совсем крошечные размеры, но она более чем грамотно спроектирована, благодаря чему и сохранила свою функциональность. Душевая кабина, выложенная плиткой, компостный туалет, шкаф и небольшая раковина – всего это вполне достаточно, чтобы удовлетворить повседневные потребности семьи и сэкономить пространство для вместительной гардеробной.
Родительская спальня.
Стоит отметить, что семья стремилась максимально оптимизировать пространство, чтобы как можно больше места выделить под системы хранения, поскольку поддержание порядка ставится во главу угла при организации жизни, где бы она не находилась. Это обстоятельство и эстетика оформления отличает крошечный дом Gossett от множества миниатюрных убежищ, ведь когда все расставлено по местам легче поддерживать порядок в доме, в котором приятно находится.
Пушистый друг также путешествует с комфортом. | Фото: facebook.com.
Учитывая, что «кочует» целая семья, пришлось выделить достаточно места и для обустройства родительской спальни. Ее атмосфера балансируют между стремлением к комфорту и практическими потребностями. Так, например, при выборе двуспальной кровати учитывалось то, в спальню нужно было установить ...стирально-сушильную машину. Пусть это и не очень удобно, и довольно неожиданно, но выделить клочок напольного пространства в кухне, гардеробной или ванной никак не получалось. А так во время стоянок на организованных площадках, предоставляющих доступ к электричеству, проточной воде и канализации, не нужно было стирать вручную.
Теперь для семейства открыты любые дороги.
Примечательно: Жизнь в крошечном доме очень быстро учит расставлять приоритеты в пользу рациональности, практичности и функциональности. По этой причине был заменен камин на эффективный дизельный обогреватель, также добавлена сплит-система в спальню, которые обеспечивают комфортную жизнь независимо от сезона и географического местонахождения. На данный момент дом питается от надежной энергетической системы Victron, но все же энтузиасты планируют увеличить емкость аккумуляторов, чтобы расширить возможности автономного подключения.
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