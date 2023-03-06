10 лучших экранизаций XXI века: От «Приключений Паддингтона» до «Игры Престолов»

Экранизация литературного произведения – это сложная работа. Многие фильмы, снятые по известным книгам, дают возможность познакомиться с литературными произведениями и, может быть, вдохновят после просмотра на прочтение оригиналов.
Для тех же, кто уже успел полюбить того или иного героя, экранизация – это способ взглянуть на произведение с другой стороны. В нашем сегодняшнем обзоре представлены лучшие экранизации, снятые в XXI веке.
«Приключения Паддингтона», Великобритания, Франция, США, 2014 год
Для режиссёра Пола Кинга этот фильм стал дебютом, надо сказать, весьма успешным. Душевную
и трогательную картину о приключениях медвежонка Паддингтона можно смотреть всей семьёй, наслаждаясь нетривиальным сюжетом, добрым посылом, тонким юмором и прекрасной игрой актёров. Несмотря на некоторую наивность, в ленте поднимаются весьма серьёзные вопросы, касающиеся взаимоотношений в семье, но при этом отсутствует даже намёк на морализаторство и нравоучения. Этот фильм, снятый по мотивам произведений Майкла Бонда, не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.
«Исчезнувшая», США, 2014 год
Дэвид Финчер, снявший свой фильм по мотивам одноименного триллера Гиллиан Флинн, заставил зрителя прочувствовать, насколько неоднозначным бывает наше восприятие окружающего мира. Удивительно, насколько мастерски сумел Финчер превратить банальный, в общем-то, сюжет в невероятно увлекательный и напряжённый
триллер.
«Дневник Бриджит Джонс», Великобритания, Франция, США, 2001 год
Романтическая комедия от Шэрон Магуайр, снятая по одноименному роману Хелен Филдинг, кажется, и сегодня не теряет своей актуальности. История женщины, которая пытается изменить свою жизнь, настолько типична, что в главной героине многие зрительницы узнают себя. Бриджит
так долго изнуряла себя диетами и попытками наладить свою личную жизнь, что вполне могла бы стать экспертом. Но к тридцати годам она по-прежнему не избавилась от лишнего веса и весьма неподходящих мужчин.
«Мемуары гейши», США, Япония, 2005 год
В экранизацию одноименного романа Артура Голдена режиссёр Роб Маршалл сумел вместить представления американцев о жизни в Японии. Правда, создатели фильма местами отходят от литературного оригинала, но при этом им удалось главное: показать маленький
женский мир и рассказать о любви и дружбе, доброте, красоте и силе духа.
«Парфюмер: История одного убийцы», Германия, Франция, Испания, США, 2006 год
Режиссёр Том Тыквер сумел очень бережно воспроизвести на экране сюжет романа Патрика Зюскинда, но при этом наделил главного героя вполне человеческими качествами. Если в оригинале Парфюмер – существо без морали и принципов, бездушное и бесчувственное, то в интерпретации Тыквера
Жан-Батист Гренуй видится гением, которому чужды любые понятия этики и морали, когда речь идёт об искусстве.
«Великий Гэтсби», Австралия, США, 2013 год
Экранизация одноименного романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда была снята Базом Лурманом, которого по праву можно назвать мастером по воссозданию атмосферы эпохи. При этом режиссёр в своей картине сумел передать все основные идеи литературного произведения. Он на самом деле дал зрителям возможность почувствовать себя участниками праздника жизни в Америке 1920-х годов. Потрясающая музыка, удивительно достоверная
игра актёров и невероятно точное попадание в каждый образ делают фильм достойным внимания.
«Гордость и предубеждение», Франция, Великобритания, США, 2005 год
Экранизация известного романа Джейн Остин в исполнении Джо Райта получилась красивой и атмосферной, несмотря на некоторые расхождения сюжета с литературным оригиналом. При этом режиссёру удалось избежать ореола излишней романтичности, добавив героям и сценам фильма большего реализма благодаря мелким бытовым деталям. К слову, всё это ничуть не портит фильм, после просмотра которого
остаются крайне приятные впечатления.
«Гарри Поттер и философский камень», Великобритания, США, 2001 год
Первый же фильм
, снятый режиссёром Крисом Коламбусом по роману Джоан Роулинг, кажется, вызвал новую волну интереса к Гарри Поттеру. Удивительным образом фильм словно переносит маленьких и взрослых зрителей в тот самый Хогвартс, куда мечтали они попасть, едва познакомившись с первой книгой об удивительном мальчике.
«Властелин колец», США, Новая Зеландия, 2001-2003 год
Все фильмы трилогии Питера Джексона по мотивам романа Джона Р. Р. Толкина достойны внимания и самых высоких оценок. На самом деле, эти картины хочется пересматривать снова и снова, постоянно делая собственные открытия и замечая новые детали. Несмотря
на множественные расхождения с литературным оригиналом, трилогия и сегодня остаётся востребованной и любимой зрителями.
«Игра престолов», США, Великобритания, 2011-2019 годы
Сериал «Игра престолов», снятый по мотивам романов Джорджа Р.Р. Мартина «Песнь Льда и Огня
», на несколько лет стал одним из самых популярных фильмов. Создателям удалось держать в напряжении и ожидании от сезона к сезону миллионы зрителей во всём мире. И в ожидании новых серий по несколько раз подряд пересматривать каждый сезон, наслаждаясь динамичным сюжетом, удивительными спецэффектами, талантливой игрой актёров и поистине нетривиальным подходом к созданию многосерийного шедевра.источник
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