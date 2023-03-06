Запахло враньем: 5 признаков, которые помогут опознать лжеца

В силу разных жизненных обстоятельств и личностных характеристик каждый человек склонен с разной степенью частоты врать. В то же время, он заинтересован в том, чтобы ему говорили только правду. Ложь может серьезно осложнить жизнь, а потому было бы неплохой знать и понимать, когда собеседник начинает лукавить. Справиться здесь с относительной долей успеха можно без помощи специального оборудования. Достаточно знать, на что следует обращать внимание во время общения.
1. Слишком много ненужных слов
Много ненужных слов - плохой признак. |Фото: ya.ru.
Как только человек начинает «лить воду», рассказывать без особого повода какие-то «увлекательные» и весьма разноплановые истории, в том числе чтобы оправдать себя или происходящее, можно с высочайшей долей уверенности говорить о том, что он лукавит. Более того, чем больше разнообразных деталей в рассказываемой истории, тем выше вероятность того, что все это человек в действительности выдумывает для отвода внимания.
2. Злоупотребление обобщениями
Вруны склонны обобщать. |Фото: sm-news.ru.
Любые обобщения в духе «все так делают» скорее всего указывают на то, что собеседник в действительности ни разу не компетентен в вопросе, а значит, раздавая советы и рекомендации он скорее всего лжет. Пускай и не со зла. Чаще всего люди начинают злоупотреблять обобщениями в тех ситуациях, когда просто хотят уйти от ответственности за свои проступки.
3. Злоупотребление апелляцией к своей честности
Вообще честность сама собой разумеется. |Фото: b17.ru.
Если человек больше одного раза повторяет выражения в духе «поверь мне на слово», «откровенно говоря» и тому подобными, то можно с высокой долей успешности подозревать своего собеседника в лукавстве. Также следует обращать внимание на то, с какой степенью эмоциональности произносит он эти слова. Повышенная окраска и тон также указывают на то, что что-то неладно.
4. Слишком много оправданий
Много оправданий - плохо. |Фото: mylove.ru.
Защитная позиция в разговоре – это нормально. Другое дело, когда человек начинает ею злоупотреблять. Оправдания, следующие одно за другим, педалирование уже вроде бы закрытой темы, постоянное придумывание новых аргументов прямо указывают на то, что человек не очень-то уверен в собственной позиции. А значит, есть все основания подозревать его во вранье.
5. Отказ от слова «я»
Есть и такая особенность. |Фото: poolspanews.com.
Данная особенность свойственна многим не слишком опытным лжецам. При обсуждении щепетильных тем они начинают автоматически избегать местоимения «я» и использовать вместо него слова мы, вы, они и тому подобные. Главным образом это указывает на то, что человек пытается уйти от ответственности перекладывая свою вину или ошибку на других (метод ссылки на третьего не присутствующего при разговоре) или на какие-то не зависящие от него факторы.
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