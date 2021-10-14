Пришло время утепляться: шьем съемный меховой воротник для куртки за час

Пришло время утепляться! И для этого не обязательно покупать новую вещь с теплым меховым воротником, который защитит от холода и ветра. Потратив буквально час своего времени, теплый меховой воротник можно добавить к любимой кожаной куртке. И что невероятно удобно — такой воротник является съемным, поэтому при потеплении вы легко сможете снять его с куртки и отложить до похолодания. Результат этой простой работы превзойдет ваши ожидания!

Для работы потребуется минимум материалов: искусственный мех, швейные принадлежности и клипсы, на которые воротник будет крепиться к крутке.

Выкроите две детали воротника по форме ворота куртки с учетом припуска на швы.

Сложите детали лицевой стороной друг к другу. Для удобства работы сколите их межу собой, после чего соедините вручную или на швейной машине.

Выверните ворот на лицевую сторону.

Зафиксируйте теплый меховой воротник на куртке с помощью клипс. Стильный теплый воротник согреет вас в прохладный осенний день и сделает ваш образ более стильным.