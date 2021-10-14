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Пришло время утепляться: шьем съемный меховой воротник для куртки за час

Пришло время утепляться: шьем съемный меховой воротник для куртки за час

Пришло время утепляться! И для этого не обязательно покупать новую вещь с теплым меховым воротником, который защитит от холода и ветра. Потратив буквально час своего времени, теплый меховой воротник можно добавить к любимой кожаной куртке. И что невероятно удобно — такой воротник является съемным, поэтому при потеплении вы легко сможете снять его с куртки и отложить до похолодания. Результат этой простой работы превзойдет ваши ожидания!

Пришло время утепляться: шьем съемный меховой воротник для куртки за час

Для работы потребуется минимум материалов: искусственный мех, швейные принадлежности и клипсы, на которые воротник будет крепиться к крутке.

Пришло время утепляться: шьем съемный меховой воротник для куртки за час

Выкроите две детали воротника по форме ворота куртки с учетом припуска на швы.

Пришло время утепляться: шьем съемный меховой воротник для куртки за час

Пришло время утепляться: шьем съемный меховой воротник для куртки за час

Пришло время утепляться: шьем съемный меховой воротник для куртки за час

Сложите детали лицевой стороной друг к другу. Для удобства работы сколите их межу собой, после чего соедините вручную или на швейной машине.

 

Пришло время утепляться: шьем съемный меховой воротник для куртки за час

 

Пришло время утепляться: шьем съемный меховой воротник для куртки за час

Выверните ворот на лицевую сторону.

Пришло время утепляться: шьем съемный меховой воротник для куртки за час

Зафиксируйте теплый меховой воротник на куртке с помощью клипс. Стильный теплый воротник согреет вас в прохладный осенний день и сделает ваш образ более стильным.

Пришло время утепляться: шьем съемный меховой воротник для куртки за час

 

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