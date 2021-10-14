На тонкой грани между безумием и реальностью: Снимки, так похожие на кадры из арт-хаус фильма

Вертикаль. Автор: Logan Zillmer.
Думали ли вы о том, что с помощью простой фотографии можно воссоздать настоящий и неподдельный, авторский кино-шедевр? Фотограф из Оклахомы Логан Циллмер (Logan Zillmer) показал, что это возможно, при помощи своей камеры и современных технологий создавая концептуальную, наполненную смыслом фотографию, больше напоминающую кадры из возможного будущего или фантастического фильма.
Основной сюжетной линией фотографий является стремление отобразить внутренний мир и переживания самого фотографа, его желание выразить себя через необычные грани искусства. Логан, вдохновлённый великим маэстро Чарли Чаплином, создаёт фотографии, лежащие на грани с реальностью и безумием. Так, на них можно особенно чётко проследить путь героя, похожего на Чаплина, его взлёты и падения, хождения по вершинам этого мира и, конечно же, воздушную лёгкость и невесомость, которыми пропитаны все его снимки.
Детройт. Автор: Logan Zillmer.
Дождь. Автор: Logan Zillmer.
Небесные окна. Автор: Logan Zillmer.
Их оригинальность, по словам самого автора, исходит не из мыслей или идей: Циллмер не может даже самому себе объяснить, как ему пришла в голову та или иная идея, ведь они попросту возникают перед его глазами, порой будя посреди ночи и вынуждая хватать камеру, следуя творческому порыву. Каждая фотография пропитана светом, лёгкостью и динамикой, практически во всех работах присутствует такая неотъемлемая часть, как движение – куда-то, к чему-то или от кого-то. Быть может, это способ показать своё собственное развитие, постоянное стремление к чему-то новому, что постоянно преследует фотографа в его мечтах.
Пространство. Автор: Logan Zillmer.
Неопознанный летательный аппарат. Автор: Logan Zillmer.
Следуй за мной. Автор: Logan Zillmer.
Его снимки носят такой кинематографический характер, что хоть сейчас бери и пиши с них сюжеты для сюрреалистичных, утопических кино-картин. К слову, это и является основной целью Логана – снять свой собственный фильм по мотивам творчества, стать частью производственного процесса, привнести в него толику собственной оригинальности и таланта. В работах фотографа переплетается реальное с нереальным: вот огромный мужчина в странных одеждах, выброшенный морскими волнами на берег, вокруг которого столпились люди. По соседству с ним – парень в яркой одежде, окруженный тёмными куполами зонтов куда-то спешащих людей, что, в отличие от него, смотрят под ноги, а не вверх, где сплетаются в танце дождевые капли.
Чёрные зонтики. Автор: Logan Zillmer.
Великан. Автор: Logan Zillmer.
Латки. Автор: Logan Zillmer.
Трудовые будни. Автор: Logan Zillmer.
Каждая его фотография – уже своего рода кино, что заставляет задуматься о жизни, её смысле, о том, как много мы теряем или приобретаем в тот или иной момент, о ценностях, о насущных проблемах, что терзают весь мир, начиная от экологических катастроф и заканчивая, пожалуй, одной из самых сложных проблем современности – невозможностью отыскать себя в шумном, душном, скованном рамками и правилами мире.
Отрываясь по полной. Автор: Logan Zillmer.
Бумажный самолётик. Автор: Logan Zillmer.
Падение. Автор: Logan Zillmer.
Метеорит. Автор: Logan Zillmer.
Смейся, гори, живи. Автор: Logan Zillmer.
Небо - мой предел. Автор: Logan Zillmer.
Рабочий завал. Автор: Logan Zillmer.
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