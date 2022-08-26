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Укоренение черенков роз без проблем

Укорените черенки роз без особых сложностей! Главное — правильно срезать черенок и подобрать ему подходящую среду обитания для успешного укоренения.

Укоренение черенков роз без проблем

Черенок следует срезать с пяточкой — такой черенок с более высокой вероятностью укоренится.

Укоренение черенков роз без проблем

Подготовить подходящий грунт. В качестве временного грунта для укоренения черенков роз отлично подходит кокосовый субстрат (волокно). Предварительно увлажните его, разобрав на волокна. Кокосовый субстрат хорошо удерживает влагу, что позволяет не тревожить черенки частыми поливами.

Укоренение черенков роз без проблем

У 5-литровой пластиковой бутылки надрежьте серединку так, чтобы получилась крышка. Заполните наполовину увлажнённым кокосовым субстратом. Срез черенков роз смажьте гелем алоэ вера, прямо из разрезанного листа. Можно также использовать корневин. Высадите в кокосовый субстрат.

Укоренение черенков роз без проблем

Увлажните из пульверизатора и накройте крышкой. Поставьте в светлое место без прямых солнечных лучей и сквозняков.

Укоренение черенков роз без проблем

Через 6 недель розочки укоренятся, выпустят корешки и новые листочки.

Укоренение черенков роз без проблем
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