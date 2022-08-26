Укоренение черенков роз без проблем

Укорените черенки роз без особых сложностей! Главное — правильно срезать черенок и подобрать ему подходящую среду обитания для успешного укоренения.







Черенок следует срезать с пяточкой — такой черенок с более высокой вероятностью укоренится.







Подготовить подходящий грунт. В качестве временного грунта для укоренения черенков роз отлично подходит кокосовый субстрат (волокно). Предварительно увлажните его, разобрав на волокна. Кокосовый субстрат хорошо удерживает влагу, что позволяет не тревожить черенки частыми поливами.







У 5-литровой пластиковой бутылки надрежьте серединку так, чтобы получилась крышка. Заполните наполовину увлажнённым кокосовым субстратом. Срез черенков роз смажьте гелем алоэ вера, прямо из разрезанного листа. Можно также использовать корневин. Высадите в кокосовый субстрат.







Увлажните из пульверизатора и накройте крышкой. Поставьте в светлое место без прямых солнечных лучей и сквозняков.







Через 6 недель розочки укоренятся, выпустят корешки и новые листочки.





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