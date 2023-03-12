Что посмотреть в самоизоляции: 10 лучших комедий золотого века Голливуда

Это было интересное время в киноиндустрии, когда создавались потрясающие фильмы,
в которых снимались очень талантливые актёры, а юмор был интеллектуальным и тонким. Сегодня, когда мир охвачен пандемией и многие вынуждены находиться дома, соблюдая режим самоизоляции, нет лучшего способа поднять себе настроение, чем посмотреть прекрасные комедии, снятые в эпоху золотого века Голливуда.
«Неприятности в раю», 1932 год
Лёгкий и приятный фильм Эрнста Любича об очаровательной паре мошенников Гастоне и Лили. Герои-преступники почему-то вызывают у зрителя симпатию и даже сочувствие.
Неспешное повествование с налётом романтичности оставляет приятные впечатление благодаря тонкому юмору, красивым актёрам и незабываемой атмосфере, присущей голливудской классике.
«Это случилось однажды ночью», 1934 год
Фрэнк Капра снял фильм, который находится вне времени. Именно то, что называют вечно живой классикой. После «Это случилось однажды ночью» станут появляться другие романтические комедии, но в 1934 году это был самый настоящий
прорыв. Острые шутки, лишённые даже намёка на пошлость, красивая история любви, дающая надежду каждому, кто находится в поисках своего счастья. Особое очарование фильму придаёт, конечно, игра совершенно неподражаемых Кларка Гейбла и Клодетт Колберт.
«Вечер в опере», 1935 год
Этот фильм по праву называют одним из лучших творений братьев Маркс. Российские зрители сравнивают «Ночь в опере» с комедией Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», правда, с поправкой на то, что американская комедия была снята на 20 лет
раньше, и в фильме присутствует американский колорит. Легкая, музыкальная, очень весёлая картина не оставит плохому настроению ни единого шанса.
«Лёгкая жизнь», 1937 год
Старая, как мир, история знакомства баловня судьбы и красавца-миллионера с непосредственной, несколько странной и при этом до невозможности честной девушкой. Режиссёр Митчелл Лейзен наделил своих героев хорошими манерами, искромётным чувством юмора и желанием
что-то изменить в своей жизни. А потрясающие актёры Эдвард Арнольд и Джин Артур сделали всё, чтобы зритель поверил этим героям.
«Ужасная правда», 1937 год
Весёлая и стильная комедия Лео МакКери с Кэри Грантом в главной роли, несомненно, является одним из лучших фильмов золотого века Голливуда
. Простой сюжет о размолвке между супругами превратился в искромётный фильм, наполненный драйвом, романтикой, добротой и жизнелюбием.
«Воспитание крошки», 1938 год
Фееричная и искромётная комедия Говард Хоукс достойна самых высоких оценок. Динамичный
сюжет, множество смешных ситуаций, в которые попадают герои, и даже вечно путающийся под ногами леопард делают «Воспитание крошки» лучшим лекарством от депрессии в наше непростое время. А исполнители главных ролей Кэтрин Хепберн и Кэри Грант придают картине особенное очарование.
«Филадельфийская история», 1940 год
История об очередном любовном многоугольнике, рассказанная Джорджем Кьюкором, получилась не только весёлой, но и наполненной глубоким смыслом. Это романтическая комедия о поисках любви и многогранности человеческой натуры, о том блеске, за которым многие хотят скрыть своё стремление разрушить душевное одиночество и обрести смысл жизни, наполнив её яркими красками чувств. Прекрасная режиссура, талантливые актёры,
незабываемые диалоги: несомненно, «Филадельфийская история» заслуживает очень высоких оценок.
«Леди Ева», 1941 год
Эксцентричная комедия Престона Стёрджеса наполнена метафорами и сатирой, диалогами, которые хочется цитировать при любом удобном случае, и невероятной любовью к жизни во всех её проявлениях. Барбара Стэнвик и Генри
Фонда играют, как всегда, в полную силу, придавая характерам своих героев очень человеческие черты. Скучать при просмотре «Леди Евы» зрителям точно не придётся.
«Ребро Адама», 1949 год
Может ли фильм, вскрывающий остросоциальные проблемы, быть комедией? Да, если за дело берётся Джордж Кьюкор, а главные роли играют Спенсер Трэйси и Кэтрин Хепберн. Драматическая комедия, снятая больше 70 лет назад, остаётся
современной и сегодня. В ней присутствует тонкий юмор, множество забавных ситуаций и, конечно, настоящая любовь, которая помогает главным героям отделить главное в их жизни от второстепенного.
«В джазе только девушки», 1959 год
Этот фильм Билли Уайлдер снимал фактически на стыке времён, но пропустить его просто невозможно. Очаровательна Мэрилин Монро, невероятные Тони Кертис и Джек Леммон, много музыки, невероятных приключений
и стильного юмора. Кажется, с годами картина не теряет своей актуальности, потому что является уникальной в своём роде. Комедию можно пересматривать бесконечно и каждый раз получать невероятное удовольствие от потрясающей игры актёров, хорошей музыки и неповторимой атмосферы доброй и слегка наивной комедии.источник
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