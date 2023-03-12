Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Роки Маунтин — национальный парк США, находится к северо-западу от Боулдер в Колорадо. Он известен своими видами на Скалистые горы, а также своей фауной и флорой.







Я рванул из солнечной Калифорнии в заснеженный штат Колорадо, и попал в новогоднюю сказку. После ночной пурги всё вокруг было засыпано пушистым снегом. Национальный парк Rocky Mountains расположен в районе самого крупного горного хребта Северной Америки, который тянется практически через весь континент.











В парке было безлюдно и тихо. Но буквально сразу нас окружили местные лесные жители — олени. Прямо вдоль гуляют целые непуганые стада животных. До сих пор поражаюсь и не могу привыкнуть к такому мирному соседству многочисленных животных и людей на территории США.











Все олени посчитаны и имеют специальные маячки, для отслеживания перемещения стада.







Несколько раз случалось, что в поисках лучшего ракурса мы нос к носу натыкались на оленей в кустах! В один из таких моментов мне посчастливилось заснять необычную сценку из жизни оленя и двух сорок.











Закончу блок с оленями этой фотографией. Совершенно никакой боязни близкого присутствия людей! Мало того, я почему-то не сделал кадр, когда стадо оленей спокойно разгуливало прямо по улицам ближайшего городка Estes Park.







В отношении пейзажей в это время года всё было не очень разнообразно. Пробыв в парке 3 неполных дня, погода не радовала красками, а многие дороги ещё были закрыты — слишком много снега.



















Кульминацией «приключений» в парке стал день, когда мы решили добраться до горных озёр, которые были в пешей доступности в это время года. На карте я отметил их красной меткой. Если нижнее озеро Bear Lake доступно для всех, то до Emerald Lake мне пришлось лезть через настоящие сугробы по импровизированной тропинке через лес, оставленной немногочисленными туристами.











В это время года озёра, естественно, покрыты льдом… Но зато каким!



















Ещё одно из посещённых озёр, если не ошибаюсь, Sprague Lake. Вид на рассвете.







Раньше, не имея опыта путешествий и просматривая подобные фото-отчёты, я каждый раз поражался смелости путешественников. В моём багаже знаний были лишь походы по диким Алтайским горам, и я не понимал, как люди добираются до этих мест. В Америке с этим всё просто…



Вот так выглядит прогулочная зона вдоль озера.











Так что даже самый неопытный и несмышлёный путешественник сможет потом похвастаться прекрасными видами на своём фотоаппарате.







В последний день пребывания в парке мы сделали попытку пробиться в парк с другой стороны, чтобы посмотреть неохваченные точки. Но увы, дороги тут тоже были закрыты из-за снега. Не сезон! Учитывайте это при выборе маршрута.















Мы направили свой взор в сторону штата Юта, где нас ждало самое интересное — национальные парки «Арки» и «Каньон Лэндз».







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