Как с помощью подручных и химических средств избавиться от шоколадных пятен

Шоколад любят не только дети, а и взрослые. Но как бы аккуратно не старался его есть, нет-нет, а пятно незаметно может появиться то на футболке, то на шортах, то на мебели, изрядно подпортив как внешний вид одежды, так и настроение.







Ведь отстирать его не так-то просто. Впрочем, в современном мире нет ничего невозможного, тем более, когда в ход идут полезные советы и эффективные чистящие средства.

Главные сложности удаления шоколадных пятен

Главные правила при чистке

Народные средства

1. Мыло хозяйственное

2. Глицерин

3. Солевой раствор

4. Уксус 9%

5. Нашатырный спирт

6. Сок из лимона

Химические средства

Избавляемся от пятен на белых и цветных вещах

Белые вещи

Цветные вещи

Несмотря на все сложности, от шоколадных пятен на одежде всё-таки можно избавиться раз и навсегда.Пятна от шоколада могут быть трудновыводимыми, поскольку какао-порошок, содержит масло, затрудняющее удаление. Кроме того, когда пятно, оставленное шоколадом, соприкасается с горячей водой, оно тает, растекаясь сильнее, тем самым ещё больше затрудняя его выведение. Ко всему прочему, в некоторых видах шоколада содержатся тонины, растительный белок и красители, которые также влияют на интенсивность окрашивания ткани и трудновыводимость пятен. Поэтому важно подбирать правильные средства и соблюдать несколько простых, но полезных правил при оказании «первой помощи» в борьбе с шоколадными загрязнениями.Соблюдайте несколько простых правил при чистке и тогда процесс пройдёт значительно легче и быстрее.Существует несколько простых правил, которым нужно следовать, при удалении шоколада как с одежды, так и мебельной обивки, ковров или любой другой тканевой поверхности, не испортив изделие. К ним относятся:1. Действуйте быстро: чем дольше шоколадные пятна остаётся на вещах, тем труднее их будет удалить.2. Используйте холодную воду: Как упоминалось ранее, горячая вода приводит к тому, что шоколад растает и пятно растечётся. Поэтому, холодная вода – лучший вариант при удалении пятен.3. Используйте чистящее средство: В данном случае лучше всего подойдёт пятновыводитель, стиральный порошок, паста или гель, предназначенные для выведения и расщепления жирных и масляных пятен.Используйте народные средства.Существо множество различных народных средств, благодаря которым можно с лёгкостью избавиться от шоколадных пятен. Мы же сделали подборку самых доступных и эффективных. Так что поспешите сохранить в закладки на всякий случай, вдруг однажды пригодится.Хозяйственное мыло отлично справляется с поставленной перед ним задачей.Для удаления пятен от шоколада запросто можно использовать хозяйственное мыло, поскольку оно обладает жиропонижающими свойствами, помогающими удалить загрязнения. Перед использованием сначала соскоблите излишки шоколада с ткани, а затем аккуратно обработайте грязный участок, нанеся немного мыла, без нажима потрите его тряпкой или щёткой. Подержите десять-пятнадцать минут. После тщательно вымойте место от пятна холодной водой, а затем выстирайте вещь в обычном режиме.Глицерин также поможет избавиться от шоколадных пятен на одежде.Глицерин — это вязкая жидкость без цвета и запаха, которая широко используется в косметологии и фармацевтических препаратах. Зачастую, он также является основным компонентом мыла и считается универсальным пятновыводителем и размягчающим средством. Поэтому его частенько используют в качестве эффективного чистящего средства. Глицерин является природным увлажнителем, а это значит, что он способен притягивать и удерживать влагу. В случае с шоколадным пятном глицерин поможет расщепить и удалить масла, содержащиеся в какао-порошке, что облегчит удаление пятна. Всё что вам нужно сделать, так это смешать его в равных пропорциях с тёплой водой и нанести получившийся раствор непосредственно на испачканный участок, оставив на пятнадцать минут. После переходите к стирке.Также можно приготовить солевой раствор.Соль – достаточно эффективное чистящее средство, поэтому её запросто можно использовать для удаления пятен различного рода, в том числе и шоколадных. Она обладает абразивными свойствами, которые помогают разрушить и разрыхлить загрязнения практически любой сложности. Вы можете нанести соль на испачканное место и аккуратно втирать круговыми движениями, тем самым облегчая процесс выведения. Ко всему прочему, можно приготовить крутой солевой раствор, смешав соль с небольшим количествам тёплой воды.Уксус удаляет пятна любой сложности, в том числе и шоколадные.Уксус — ещё одно эффективное чистящее средство, отлично подходящее для удаления различного рода загрязнений с тканевых поверхностей. Просто смешайте тёплую воду с уксусом в равных частях. Обработайте испачканный участок получившимся раствором, потрите легонько мочалкой или тряпкой. Подержите десять-пятнадцать минут. Для более стойких пятен вы также можете использовать соду в сочетании со смесью уксуса, чтобы избавиться от шоколадных пятен.Нашатырный спирт прекрасно справляется с пятнами любой сложности.Нашатырный спирт — это натуральный чистящий раствор, который растворяет пятна любой сложности. Способ приготовления прост: необходимо смешать тёплую воду с нашатырём в равных частях и нанести получившийся раствор на все пятна. Дать постоять средству от десяти до пятнадцати минут, затем аккуратно потереть щёткой и оставить ещё минут на десять. После ополосните вещь под холодной проточной водой и обязательно постирайте в обычном режиме.Чтобы избавиться от пятен, оставленных шоколадом, используйте лимонный сок.Сок из лимона содержит натуральную кислоту, которая разрыхляет и выводит пятна разной сложности. Вы можете использовать неразбавленный лимонный сок или смешать приготовить раствор из равных частей (тёплая вода и сок лимона). Загрязнённый участок необходимо обработать получившимся раствором, аккуратно потереть мочалкой или щёткой, оставить до получаса, а после ополоснуть под холодной проточной водой. При необходимости можно постирать вещь с порошком.Если народные средства не до конца справились с поставленной перед ними задачей, используйте бытовую химию.Существует большое разнообразие химических пятновыводителей, специально разработанных для выведения загрязнений на масляной основе, каковой и является шоколад. Зачастую такие средства выпускаются в виде спреев, гелей, паст или порошков, которые необходимо наносить непосредственно на пострадавший участков ткани (непосредственно перед стиркой). Перед использованием всегда следует ознакомиться с инструкцией и предупреждениями по технике безопасности на химическом пятновыводителе.При удалении пятен с белых и цветных вещей соблюдаем правила и следуем инструкции на упаковке средств.Прежде чем перейти к выведению пятен, обязательно учитывайте тип ткани, а также цвет. Поскольку белые и цветные изделия требуют абсолютно разных техник и средств при выведении загрязнений.Помните о том, что с белыми вещами при удалении пятен нужно быть максимально осторожным и аккуратным.Действуйте максимально быстро, но осторожно при выведении пятен с белых вещей. Сначала соскребите излишки шоколада тупой стороной ножа или ложкой. Затем предварительно обработайте пятно, нанеся небольшое количество жидкого мыла, стирального порошка или химического пятновыводителя, аккуратно потрите его тряпкой или щёткой. Оставьте до полного расщепления загрязнения, после как следует прополосните под холодной проточной водой и отправьте в стирку.Ни в коем случае не трите сильно цветные вещи в попытке вывести пятно.С цветными изделиями также стоит быть максимально осторожным, чтобы не испоганить цвет ткани. Сначала соскоблите излишки шоколада тупым предметом, затем обработайте пострадавший участок, нанеся небольшое количество жидкого мыла, порошка для стирки или химического пятновыводителя (БЕЗ отбеливателя). Аккуратно потрите пятно до тех пор, пока не появится густая пена. Будьте осторожны, выбирайте деликатные моющие\чистящие средства, предназначенные для цветных тканей. Помните о том, что нельзя тереть грубо, так как подобные действия могут привести к обесцвечиванию участка. Затем необходимо прополоснуть вещь в слегка тёплой воде и при необходимости хорошенько постирать.