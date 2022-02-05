Голубоглазый брюнет с темной кожей: Британские ученые показали, как выглядел предок европейцев

Британские ученые узнали, как выглядели предки современных европейцев.

Ученые предполагают, что у человека из Чеддара была темная кожа, кучерявые волосы и голубые глаза.

Скульптуру создали по результатам анализа ДНК мужчины, который жил около 10 тысяч лет назад.

Ученые предполагают, что у человека из Чеддара была темная кожа, кучерявые волосы и голубые глаза.

Сообщение в Твиттере, опубликованное британскими учеными.

Профессор Крис Стрингер.

Копия сохранившегося до наших дней скелета человека из Чеддара.

Ученый Ян Барнс держит в руках череп мужчины из Чеддара. Экспонат хранится в природно-историческом музее.