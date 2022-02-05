Голубоглазый брюнет с темной кожей: Британские ученые показали, как выглядел предок европейцев

Британские ученые узнали, как выглядели предки современных европейцев.
Какими были наши предки? Ученые всех стран мира задаются этим вопросом, и вот, наконец, британцам удалось отыскать ответ. 7 февраля были презентованы результаты эксперимента по восстановлению внешности человека из Чеддара, мужчины, который, предположительно, жил 10 тысяч лет назад. Оказалось, что у него была темная кожа, голубые глаза и кучерявые волосы.
Ученые предполагают, что у человека из Чеддара была темная кожа, кучерявые волосы и голубые глаза.
Останки мужчины из Чеддара были найдены археологами на юго-западе Англии в 1903 году. Считается, что мужчина жил порядка 10 тысяч лет назад. Попытка реконструировать его внешность показала, что кожа людей, проживавших на европейском континенте, стала светлеть менее, чем 6 тысяч лет назад.
Впервые данные ученых основываются на результатах анализа генома доисторического британца. Чтобы получить ДНК человека из Чеддара, в сохранившемся черепе было просверлено отверстие глубиной в 2 мм, из него получено несколько миллиграмм костного порошка для анализа.
Скульптуру создали по результатам анализа ДНК мужчины, который жил около 10 тысяч лет назад.
Профессор Крис Стрингер, антрополог из Национального исторического музея Лондона рассказал на пресс-конференции, что занимался изучением останков человека из Чеддара 40 лет. Получить научно обоснованные сведения о том, как выглядел этот человек, - это удивительное достижение. Исследование музейные работники проводили совместно со специалистами из университетского колледжа Лондона. Ученые уделили особое внимание внешности человека из Чеддара: цвету глаз, волос и кожи.
Ученые предполагают, что у человека из Чеддара была темная кожа, кучерявые волосы и голубые глаза.
Исследователи предполагают, что современники человека из Чеддара охотились с луком и стрелами, ловили рыбу при помощи гарпуна и умели пользоваться огнем, приручали собак и знали, как скрыться от волков и медведей. Человек, чей скелет был исследован, скорее всего, погиб в возрасте около 20 лет и был похоронен в пещере. Его останки сохранились на протяжении тысячелетий, благодаря этому.
Сообщение в Твиттере, опубликованное британскими учеными.
Над останками мужчины из Чеддара проводилось множество исследований и экспериментов. В 1997 году ученые из Оксфорда провели ДНК-тест, результаты которого позволили утверждать, что мужчина был далеким родственником людей, которые сегодня проживают в Англии. Адриан Таргетт, преподаватель истории из Сомерсета, доказал, что является потомком человека из Чеддара. Это подтвердило теорию, что в каменном веке на территорию современной Великобритании мигрировали люди, которые являются предками для 10% населения Англии. Сюда они попали по естественному мосту, названному Доггерланд, который некогда соединял Британию и континентальную Европу.
Профессор Крис Стрингер.
Согласно точке зрения профессора Стрингера, на территорию современной Британии за всю историю человечество приходило не менее 10 волн миграции. Неандертальцы пришли сюда более 60 тысяч лет назад, а 20 тысяч лет назад здесь появились первые люди из Африки. В периоды сильнейшего похолодания они покидали эту территорию, и окончательно осели здесь 11 тысяч лет назад. Неандертальцев к этому времени уже не осталось.
Копия сохранившегося до наших дней скелета человека из Чеддара.
Ученые бьются над разгадкой вопроса, почему выжили только предки современного человека. Влияние на это оказали и климатические изменения, и экономическое соперничество. Однако и те, и другие охотились на одних и тех же животных, собирали одни и те же плоды и ягоды, а также находились в постоянном поиске территорий, более подходящих для жизни. Геном человека из Чеддара показал, что мужчина принадлежал к группе так называемых западных охотников-собирателей, останки таких людей находили в Испании, Люксембурге и Венгрии.
Ученый Ян Барнс держит в руках череп мужчины из Чеддара. Экспонат хранится в природно-историческом музее.
Предполагаемый портрет мужчины, проживавшего 10 тысяч лет назад на территории современной Великобритании, рушит все устоявшиеся стереотипы. Становится очевидным, что любая дискриминация людей по расовому признаку не имеет ничего общего с реальной историей развития человечества.
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