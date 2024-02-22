Чем знаменит шотландский монумент Уоллеса, и почему там хранится костюм Мэла Гибсона

Изображения Уильяма Уоллеса на гравюрах разных эпох

Одна из важнейших вех в истории Шотландии – Битва на Стерлингском мосту. Рисунок XIX века

Место Стерлингской битвы в наше время. Каменный мост сегодня заменил старый деревянный. На заднем плане видна башня-монумент в честь Уоллеса, воздвигнутая в 1869 году.

Башня Уоллеса – одна из главных достопримечательностей Шотландии

Зал героев – внутреннее помещение Башни Уоллеса

Витражи монумента Уоллеса

Монумент Уоллеса построен в неоготическом стиле и рассказывает о славном прошлом Шотландии

Монумент Уоллеса построен рядом с местом исторической битвы на Стерлингском мосту

С вершины башни открывается невероятной красоты вид на окрестности

Исторические реконструкции – часть развлекательной программы музея

Мэл Гибсон в фильме «Храброе сердце» (1995 год)

Башня Уоллеса – предмет гордости шотландцев