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Фильмы, которые основаны на реальных историях любви

Фильмы, которые основаны на реальных историях любви

Чтобы снять эти кинокартины, сценаристам не пришлось ничего придумывать — сюжет они почерпнули из реальной жизни. Жизнь богаче воображения. Некоторые фильмы, основанные на реальных историях любви, это доказывают.

«ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 2005


Фильмы, которые основаны на реальных историях любви

Байопик, завоевавший «Оскар», рассказывает о романтической любви между знаменитым кантри-музыкантом Джонни Кэшем (его играет Хоакин Феникс) и Джун Картер (ее роль отдана Риз Уизерспун). Проблемы с наркотиками, алкогольная зависимость и семейные проблемы — через все это приходится пройти влюбленной паре.

«БОННИ И КЛАЙД» 1967


Фильмы, которые основаны на реальных историях любви

Классический американский криминальный триллер с Уорреном Битти Фэй Данауэй, рассказывает о любовной истории знаменитых бандитов 1930-х годов — беспощадных Бонни Паркер и Клайде Бэрроу. В жизни, по свидетельствам современников, пара была не столь романтичной и совершила множество тяжелых преступлений, но в мировой поп-культуре за ними закрепилась репутация дерзких, отчаянных и в чем-то привлекательных влюбленных.

«ФРИДА» 2002


Фильмы, которые основаны на реальных историях любви

История любви двух художников — Фриды Кало и Диего Риверы, такая же яркая и красочная, как и их картины. Фильм завоевал два «Оскара», а дуэт Сальмы Хайек и Альфреда Молины стал одним из самых запоминающихся на мировом экране.

«ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 1995


Фильмы, которые основаны на реальных историях любви

Сложная противоречивая драма Агнешки Холланд основана на реальной истории любви двух французских поэтов — Артура Рэмбо, сыгранного совсем еще юным Леонардо Ди Каприо, и Поля Верлена, чью роль исполнил Дэвид Тьюлис. Хэппи-енда у фильма, как и у реальной истории, увы, не случилось.

«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 2008


Фильмы, которые основаны на реальных историях любви

Еще одна поэтическая, в прямом и переносном смысле, история. Поэт Дилан Томас, его играет Мэтью Рис, счастливо женат на Кейтлин Макнамара, но после встречи с бывшей школьной возлюбленной, певицей Верой Филлипс, понимает, что ему никак не выбрать между двумя женщинами… Сиена Миллер и Кира Найтли составили отличный актерский дуэт, хоть внешне и далекий от оригинала.

«ИГРЫ РАЗУМА» 2001


Фильмы, которые основаны на реальных историях любви

Реальная история блестящего математика, Нобелевского лауреата Джона Нэша (Рассел Кроу), страдавшего шизофренией, и его жены, Алиши Лард (Дженнифер Коннелли), не побоявшейся связать жизнь с тяжело больным человеком. Настоящий Джон Нэш приходил на съемочную площадку и консультировал создателей фильма, завоевавшего четыре «Оскара» и множество других наград.

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