Человек-крот: мужчина провёл 32 года, копая пустыню

И выкопал бесполезный туннель в два километра длиной, который никуда не ведёт
Где-то в пустыне Мохаве в районе Эль-Пасо есть странный туннель, проходящий сквозь 2087 метров твёрдых пород. Что странно, туннель этот не ведёт ни к чему особенному. Существует он только по одной причине: один эксцентричный человек по имени Уильями Генри «Ослик» Шмидт (также известный как «человек-крот») очень хотел, чтобы туннель там появился.
Хотя он провёл 32 года своей жизни, в одиночку пробивая туннель сквозь твёрдую породу, он никогда никому об этом не говорил. Отвечая на вопрос о своём странном начинании, он говорил, что это был «кратчайший путь». Куда именно — никто не знает.
Шмидт мигрировал в калифорнийскую пустыню из Род-Айленда в конце 19 века, пытаясь улучшить здоровье. Свой туннель он предположительно начал копать в 1902-м году, недалеко от места, которое он арендовал для горной разработки. Копал он с помощью кирки, кувалды, ручной дрели и взрывчатых веществ, а щебень из туннеля увозил на тачке. Время от времени он даже уносил его на спине. Потом он установил в туннеле рельсы и шахтную вагонетку, и стал удалять щебень с её помощью.
Большинство людей, проживающих в этом районе, полагают, что этот человек был просто сумасшедшим. Он жил один, и имел репутацию скряги, так как латал свою одежду с помощью мешковины, а ботинки чинил с помощью жести из консервных банок. Много раз он был тяжело ранен в результате своих же взрывов, поскольку был слишком бережливым для того, чтобы использовать длинный запал.
Было время, когда местные звали его «Чудак Шмидт», а позднее он сам себе взял имя «Burro» (англ. Ослик).
По сей день туннель «Ослика-Шмидта» — большая тайна, и он продолжает возбуждать любопытство тех, кто решил посетить его. Все, кто бывал там, готовы поручиться за то, что Шмидт знал что делал. Никаких специальных знаний для такой работы у него не было, однако точность его работы не вызывает сомнений. Тем не менее, остаётся открытым вопрос: зачем вообще кому-то копать туннель в никуда?
Когда человек фанатично выполняет какую-то на первый взгляд бессмысленную задачу, это, естественно, вызывает огромное количество вопросов. Когда Шмидт копал, ходили слухи о богатых рудных залежах и о золотой жиле, которую он якобы разрабатывал в туннеле. Но ни одна из этих версий так и не подтвердилась. Несколько человек исследовали земли Шмидта и его работы, но увы, он не оставил ни единой записи о причинах своих действий.
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