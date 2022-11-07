Человек-крот: мужчина провёл 32 года, копая пустыню

Большинство людей, проживающих в этом районе, полагают, что этот человек был просто сумасшедшим.Он жил один, и имел репутацию скряги, так как латал свою одежду с помощью мешковины, а ботинки чинил с помощью жести из консервных банок. Много раз он был тяжело ранен в результате своих же взрывов, поскольку был слишком бережливым для того, чтобы использовать длинный запал.