5 правил питания настоящего атлета

Вряд ли вы найдете среди профессиональных спортсменов хотя бы одного заросшего салом и с пивным брюшком. Это было бы просто смешно. То, что все спортсмены поджарые, с четко прорисованными формами мышц, люди, результат не только упорных тренировок, но и, в первую очередь, правильно составленной диеты.



Но мифы в области питания часто вводят в заблуждение спортсменов-любителей, заставляя страдать их здоровье и спортивные результаты. Серьезные спортсмены знают, что исключение из рациона жиров, углеводов, клейковины и веганство ни к чему хорошему не приводят. Питаться нужно правильно, и поэтому здесь представлены пять общих правил питания, которым следуют спортсмены мирового уровня различных дисциплин.

















Ешьте все

Исключение из диеты спортсменов-любителей целых групп продуктов питания можно встретить очень часто. Однако такое явление отсутствует на профессиональном уровне. Наиболее распространены две ошибки: устранение из диеты злаков, что увеличивает риск заболевания или травмы, и устранение мяса, что может привести к анемии.









Соблюдайте пропорции

То, что профессионалы едят все, что может предложить нам природа, не значит, что они едят это в равных количествах. Основной









Потребляйте углеводы

Тот, кто исключает из своей









Ешьте обильно

Профессиональных спортсменов больше волнует то, что они едят недостаточно, а не то, что они едят слишком много. Обилие еды может увеличить ваш вес на пару килограммов, в то время как дефицит подорвет ваше здоровье. Вы не сможете эффективно тренироваться и ставить новые рекорды, если обессилели от голода.









Диета и стресс

Для спортсмена то, чем он питается имеет большое значение, но пища не должна становиться поводом для стресса. Заботиться о том



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Для спортсмена то, чем он питается имеет большое значение, но пища не должна становиться поводом для стресса. Заботиться о том , что именно вы едите, конечно, важно, но если из-за неправильного питания возникает чувство вины, это может стать проблемой. Профессионалы составляют индивидуальную диету, но подстраивают ее под свой образ жизни.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :) Профессиональных спортсменов больше волнует то, что они едят недостаточно, а не то, что они едят слишком много. Обилие еды может увеличить ваш вес на пару килограммов, в то время как дефицит подорвет ваше здоровье. Вы не сможете эффективно тренироваться и ставить новые рекорды, если обессилели от голода. Тот, кто исключает из своей диеты углеводы , рискует в следующий раз без сил упасть с беговой дорожки. Углеводы – это источник энергии спортсмена, и, единственная причина по которой можно уменьшить (а не полностью исключить) их потребление – это целенаправленная потеря веса . К тому же, недостаток гликогена отрицательно сказывается на выработке тестостерона. То, что профессионалы едят все, что может предложить нам природа, не значит, что они едят это в равных количествах. Основной упор делается на таких продуктах, как фрукты, овощи, постное мясо и цельные злаки. Но даже такие "не полезные" продукты, как шоколад или колбасы ничего действительно страшного не сделают. Главное, не злоупотреблять. Исключение из диеты спортсменов-любителей целых групп продуктов питания можно встретить очень часто. Однако такое явление отсутствует на профессиональном уровне. Наиболее распространены две ошибки: устранение из диеты злаков, что увеличивает риск заболевания или травмы, и устранение мяса, что может привести к анемии.