Хитрости с пеной для бритья, которые значительно облегчат жизнь

Мало кто знает, что пену для бритья можно применять не только по прямому назначению. Это уникальное средство, которое может помочь в уборке дома и успешно заменит дорогие чистящие средства.

Пену для бритья можно использовать на кухне, в ванной и в других комнатах. Пена также незаменима для автомобилистов и тех, кто носит очки.

Пену для бритья можно использовать на кухне для быстрой очистки пригоревших сковородок.

Просто нанесите пену на посуду и равномерно распределите ее по всей загрязненной поверхности. Оставьте пену на 10-15 минут.







Потрите сковороду жесткой металлической губкой. Буквально через 2 минуты весь нагар удалится, и сковорода будет блестеть.







Поместив почерневшие серебряные украшения в пену для бритья на 20-30 минут, вы сможете легко очистить ювелирные изделия. Вытащив украшения из пены, слегка потрите их зубной щеткой. Результат будет как после профессиональной чистки.







Следы от обуви на стене в коридоре порой не получается очистить даже дорогими моющими средствами. Справиться с проблемой поможет пена для бритья, которую следует нанести на места загрязнений. Через 10 минут просто потрите стену губкой, и все загрязнения исчезнут.







Пена понадобится и для уборки в ванной, ведь с ее помощью можно легко очистить смесители. Для этого нанесите пену на смесители и через несколько минут протрите их мягкой тканью.







Небольшое количество пены поможет моментально очистить раковину.







Тот, кто носит очки, обязательно должен знать этот лайфхак с пеной: нанесите пену на стекла с двух сторон, а затем сотрите, используя мягкую ткань. Благодаря пене очки больше не будут запотевать.







Пена может даже заменить средство для чистки плиты. Однако при работе с газовой плитой будьте осторожны: пена не должна попасть в сопло.







Пена очистит жир за считанные минуты.

Нанесите небольшое количество пены на зеркала в ванной, чтобы предотвратить их запотевание. Этот же трюк можно использовать и для стекол в автомобиле.







Если вы случайно уронили кисточку с тушью на ковер, вам также понадобится пена для бритья. Просто нанесите средство на место загрязнения и через несколько минут уберите его влажной тряпкой.





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