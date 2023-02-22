Как избавиться от крыс и мышей без использования отрав раз и навсегда

Для того чтобы избавиться от крыс и мышей можно использовать различные отравы. Однако этот способ негуманен по отношению к живым существам.

Более того, использование отравы может быть небезопасным в том случае, если у вас есть домашние животные или дети. Быстро избавиться от мышей без использования опасных средств поможет самая обычная поваренная соль, концентрированный настой перечной мяты и березовый деготь. Два последних средства можно купить в любой аптеке.







Для приготовления эффективного средства от грызунов к 1 чайной ложке соли добавьте 1 чайную ложку концентрированного настоя перечной мяты и 1 чайную ложку березового дегтя.







Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Смочите в полученном растворе ватные диски и разложите их по периметру помещения, в котором обитают вредители. Запах этого средства отпугнет крыс и мышей, и они будут стороной обходить ваш дом.







О том, как быстро избавиться от мышей без использования отрав, смотрите на видео:



