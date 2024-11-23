Почему последняя корейская принцесса на 15 лет застряла в психушке в Японии

Сказочной жизненный путь последней корейской принцессы из династии Ли едва ли можно назвать. Напряжении всей жизни она не могла спокойно выдохнуть: политические интриги, разрушающее одиночество и страшное предательство шли за ней по пятам. Но невзгоды не смогли ее сломать и пошатнуть ее всепоглощающую любовь к Корее.
Незаконнорождённая дочь
Маленькая Ток Хе. / Фото: omofon.com
Жизнь Ток Хе была непростой с появления на свет. Будучи незаконнорождённым ребенком, на ее плечи взвалились проблемы, которые даже не каждому взрослому по плечу, не то что маленькой девочке. Впоследствии, это сильно сказалось на ее и характере.
Будущая принцесса на свет появилась в 1912 году. Ее отцом был император Коджон, а матерью наложница Ян Гуй-ин. Ее мать стала обладательницей официального титула Бокниен. Но на жизнь несчастного ребенка это никак не отразилось, ее существование было ужасным.
Кадр из фильма Принцесса Токхе (2016). / Фото: kinopoisk.ru
Официально дочка императора как будто и не существовала вовсе до ее пятого дня рождения: ее имени не было в официальном списке императорской семьи.
Подданные не особо жаловали Ток Хе, называли ее Бокниен-тан или ончжу. Дочка наложницы с ранних лет страдала: над ней смеялись сверстники, а старшие не воспринимали всерьез. Виною было ее происхождение. Корейский народ не желал видеть ее членом монаршей семьи. Подданые обожали покойную королеву Мин, а наследница, рожденная наложницей, полукровка не вызывала приятных эмоций.
Королевская семья династии Чосон. Ток Хе крайняя справа. / Фото: pinpointkorea.com
Ситуация начала меняться аж в 1917 году. Отец девочки наконец-то добился для нее внесения ее имени в официальный реестр. Таким образом она была признана законно рожденной. Но официальный титул не сделал Ток Хе любимицей публики по щелчку пальца. Отношение подданных не изменилось.
Ток Хе была закрытым тихим ребенком. Она практически не с кем не хотела идти на контакт, но это можно понять, ведь она была самой маленькой во дворце, сверстников для общения у нее в кругу просто не было.
Отец обожал свою маленькую принцессу и переживал, что ей одиноко. Поэтому император решил создать при дворце детский садик для девочек ее лет из аристократичных семей. С ними маленькая Ток Хе могла бы пообщаться и подружиться. И правитель оказался прав: в саду у девочки появились друзья, ее психическое здоровье улучшилось.
Но так длилось совсем недолго. Очень скоро все сильно изменилось.
Первая смерть
Кадр из фильма Принцесса Токхе (2016). / Фото: kinopoisk.ru
Когда Ток Хе исполнилось всего 7 лет, ее детство закончилось. Политическая ситуация в государстве была очень напряженной: отношения Кореи и Японии были натянутыми, на горизонте виднелось обострение.
Император боялся, что с его дочкой может что-то случиться, поэтому решил принять меры безопасности.
Император нашел для дочери жениха. Этот союз должен был избавить принцессу от давления со стороны японского правительства. Но план провалился – помолвка сорвалась. Неудача была организована японскими властям, чье влияние в Корее было довольно сильным.
Прошло немного времени и на семью посыпались новые проблемы: заболел император. И это нарушило маломальский порядок в жизни не только принцессы, но и всего государства.
Врачи отчаянно боролись за жизнь Коджона, но им не удалось его спасти. Император ушел из жизни в январе 1919 года в родных стенах дворца. По Корее начали ползти слухи, что правитель отдал богу душу при чьей то помощи. Якобы смерть была организована японцами. Но официально утверждалось что Коджон ушел из жизни из-за болезни., началась ожесточенная борьба за властные кабинеты.
Принудительный переезд
Кадр из фильма Принцесса Токхе (2016). / Фото: kinopoisk.ru"
Пока корейскую империю поглощал хаос, Япония начала наращивать свое влияние. Очень быстро набрал обороты третий период укрепления японской власти.
Для простых корейцев такое положение вещей обернулось настоящим ужасном: любое несогласие подавлялось, а участники митингов наказывались, сопротивляться власти было просто нельзя, газеты массово закрывались.
Граждан насильно заставляли менять корейские имена на японские, людей принуждали отрекаться от всего корейского, от своих культуры и веры. Мужчин-корейцев насильно отправляли служить японской армии, а корейских женщин и вовсе против их воли делали проститутками, они должны были обслуживать в публичных домах японских военнослужащих.
Очень скоро самый большой страх покойного императора стал явью: его дочь-принцесса была отправлена насильно на учёбу в Японию. Там она стала ученицей одной из самых престижных школ, но ей категорически было запрещено ездить родную Корею и даже видеть маму.
Чужая страна плохо повлияло на Ток Хе, у которой и до того были ментальные проблемы. Ей сложно было найти новых друзей и хоть как-то освоиться. Все чаще девушка проводила время одна, такая изоляция не могла не сказаться на шатком ментальном здоровье девушки. Скоро она стала отрешённой и замкнутой.
Через 5 лет в жизнь Ток Хе пришла ещё одна трагедия: из жизни ушла её мама. Убитой горем девушке позволили поехать в Корею попрощаться с мамой. Но прибыв на похоронную процессию, Ток Хе не позволили увидеть маму. Эй заявили, что ее одежда идет в разрез с традициями и дресс-кодом.
Потеря обоих родителей, насильное переселение в чужую страну и навязывание чуждой ей культуры сильно пошатнули и без того хрупкую психику девушки. Уже весной 1930 года стало известно, что у Ток Хе сомнамбулизм. Принцесса просыпалась глубокой ночью, ходила по дому, врезаясь в предметы на своем пути. Принцесса таким образом могла нанести себе вред, поэтому ей разрешили переехать во дворец брата Ыймина в Токио.
Девушку исследовали врачи и пришли к выводу что у неё раннее слабоумие, которое сегодня назвали бы шизофренией. Проявлялся диагноз в том, что ежедневно принцесса забывала делать важные жизненно необходимые вещи, вроде принятия пищи и воды, походов в туалет. Странно, что при наличии таких симптомов единственным лечением, которое ей предложили врачи, были прогулки на улице.
Кто бы мог подумать, что переезд сильно повлияет на жизнь Ток Хе в позитивном смысле. Скорее всего, повлияло то, что девушка оказалась рядом с родственниками и наконец то смогла общаться с людьми в знакомой среде.
Как бы то ни было, прошел всего год в токийском дворце и Ток Хе стабилизировалась, даже смогла вернуться к обычной жизни. Стало казаться, что диагностированное слабоумие осталось в прошлом.
Брак основанный на политике
Такеюки Со и Ток Хе. / Фото: pinpointkorea.com
Прошло несколько лет и в жизни Ток Хе начались серьезные изменения в 1931 году правительница Японии задумала, что Ток Хе пора идти под венец Даже выбрала для нее идеального, по ее мнению жениха, представителя японской аристократии Такеюки Со.
Заключение союза было назначено на май, но у принцессы были проблемы со здоровьем, поэтому бракосочетание сначала перенесли. Несмотря на некоторые проблемы, все же свадьба состоялась и позже принцесса даже родила ребенка – дочь Масаэ.
Стороннему наблюдателю могло показаться, что жизнь Ток Хэ наладилась. Н всё было не тем, чем казалось. Разумеется, брак был политическим и о какой-то любви и высоких чувствах говорить не приходится. Но для того времени да и тем более аристократических кругов такое положение вещей было нормой.
В то время как муж периодически ходил налево и не беспокоился сильно о браке, его жена очень сильно переживала.
При все этом, стоит отдать должное супругу принцессы. Хоть они и были чужими друг к другу, к ней относился он хорошо, пытался ее обеспечить и по-своему заботился о ней. Муж хотел сделать все, чтобы жизнь принцессы среди японцев была немного легче. Такеюки Со пытался привить ей ценности японской культуры. Например, предлагал носить традиционное кимоно, жить по японским традициям и выучить японский язык.
Вот только для корейской принцессы все это бы чуждо. Новые нормы жизни были ей категорически неприятны, она постоянно повторяла, что кореянка и не собиралась становиться японкой. Кимоно она наносить не хотела, традиции соблюдать не желала и даже своей единственной дочери дала второе китайское корейское имя Чинг Хай.
Всего через 2 года семейной жизни у Ток Хе обострилось недомогание. Причем в этот раз ситуация была очень серьезной: Ток Хе не только снова стала бродить во сне и забывать об ходить в туалет, у нее началось обострение ментального расстройства.
Принцесса воспитанием дочери уже е не была в состоянии заниматься. Все эти хлопоты легли на плечи её мужа и домашних помощниц. У нее не было близких людей, она чувствовала себя абсолютно отрешённой, единственным человеком, с которым она сблизилась, была ее служанка. Она понимала страдания своей начальницы и всячески пыталась ей помочь.
Но очень скоро Ток Хе поместили в психиатрическую лечебницу. Именно там ей должны были обеспечить нужный уход, а вот ее помощницу из дворца выгнали.
Дни в психушке
Кадр из фильма Принцесса Токхе (2016). / Фото: kinopoisk.ru
В психушке последняя корейская принцесса пробыла около 15 лет. Все это время ей не давали видеться с дочерью, да и с мужем она не общалась. Пока ее лечили, отец сделал все, чтобы дочь была окружена всем японским и воспитывалась как настоящая японка.
Дочка Ток Хе росла, общалась с такими же ровесниками-японцами, ее называли исключительно японским именем Масаэ, девушка считала себя японкой и совершенно не желала узнавать корейскую культуру, хотя наполовину была кореянкой. Девочка знала лишь как жить по законом народа своего отца и другой жизни она не желала.
Но взрослея девочка задавала вопросы о том, где ее мама, но такие Такеюки сделал все, чтобы она не узнала правды.
Тем временем бывшая помощница ток хе, наин, все эти годы делала всё возможное и невозможное, чтобы помочь выбраться из психушки своей бывшей начальнице и в итоге ей это удалось.
Выйдя на свободу Ток Хе наконец-то встретилась со своим супругом и дочкой, она была очень огорчена тем, что та приняла в сторону отца. Ток Хе попыталась наладить контакт с дочерью и что-то ей объяснить, но это только навредило Масаэ, которая в таком юном возрасте оказалась между двух огней.
Возвращение на родину
Возвращение Ток Хе в Южную Корею, 1962 год. / Фото: pinpointkorea.com
Когда кровопролитная Вторая мировая война наконец-то закончилась и повергнута Япония перестала контролировать Корею, политический брак Ток Хе и Такеюки Со был исчерпан. И без того ничего не испытывающее к друг другу двое людей были готовы к разводу, но только в 1953 году это случилось.
Бывший муж быстро нашел новую жену, а Ток Хе, которая просто их выпала из нормальной жизни, пребывая в психушке 15 лет, чувствовала себя одинокой и брошенной в чужой стране.
Прошло ещё 3 года, и несчастная принцесса получила, пожалуй, самый тяжёлый удар – ее единственная дочь свела счёты с жизнью. Переживания, с которыми Масаэ не могла совладать, кризис самоидентификации и распад семьи просто уничтожили её личность.
Трагическая смерть единственного ребенка очень сильно ударила по ментальному здоровью Ток Хе. Она уже не только перестала самостоятельно есть и ходить в туалет, теперь она уже не узнавала в лицо.
В 1962 году наконец-то принцесса вернулась в Южную Корею. Ей помог южнокорейский репортер. Он обратился к новым властям и попросил вернуть последнюю корейскую принцессу домой.
Больная и уставшая женщина, которая уже перестала кого-либо узнавать и ни на что не реагировала, разрыдалась когда вернулась домой. Единственное желание, которое было в ее душе все эти годы в Японии, наконец то осуществилось: она была дома.
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