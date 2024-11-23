Вещи, на которых не стоит экономить во время ремонта на кухне

Если вы запланировали ремонт на кухне, будьте готовы к тому, что он обойдется весьма недешево. Да, на некоторых вещах можно будет сэкономить, но все же большинство решений потребует серьезных финансовых вложений. Мы расскажем, какие детали не терпят компромиссов, если, конечно, вы не планируете через пару лет оформлять кухню заново.

1. Фурнитура

2. Фартук

3. Бытовая техника

4. Освещение

5. Раковина со смесителем

6. Кухонный гарнитур

7. Напольное покрытие

Ящики и шкафчики должны плавно открываться и закрываться.Красота и стиль в оформлении кухни имеет важное значение, но не первостепенное. Главное – это удобство, эргономичность и функциональность. За эти три аспекта отвечает фурнитура на шкафчиках и ящиках, на которой лучше не экономить. Хорошие доводчики сделают закрытие дверок плавным и бесшумным, а качественные направляющие позволят полностью загрузить ящики без страха, что они поломаются. Не менее важными деталями являются петли, амортизаторы, а также другие встроенные механизмы.Если выбрать проверенного временем производителя, то фурнитура много лет будет служить вам верой и правдой, а эксплуатация кухни будет комфортной и приятной. Чтобы не ошибиться, перед покупкой обязательно читайте отзывы на конкретные бренды, а также тестируйте механизмы в магазине для понимания принципов их работы.Вместо стеновых панелей выбирайте плиткуФартук на кухне выполняет две важных функции: эстетическую (может стать ярким акцентом, сделать кухню визуально дороже) и практическую (защищает стены от воды, жира и прочих загрязнений). Поэтому для его оформления важно выбирать качественные, практичные, долговечные материалы, простые в уходе.Так как площадь фартука небольшая, в него не придется вкладывать много денег.Самый популярный вариант – керамическая плитка, которая может либо стать акцентом в интерьере кухни, либо поддержать общую цветовую гамму. В этом сезоне невероятно актуальны стеклянные, а также зеркальные фартуки, но нужно понимать, что ухаживать за ними гораздо сложнее, чем за стандартным кафелем. А вот самоклеящихся панелей и пластиковых конструкций лучше избегать: да, они намного дешевле своих «собратьев», но очень сильно удешевляют внешний вид кухни.Индукционная плита и духовой шкаф – важные приборы на кухнеЕсли вы выбираете, во что вложиться – в дизайн или в бытовую технику, без сомнений выбирайте второй вариант, ведь главное предназначение кухни – это все-таки готовка. Поэтому так важно подобрать качественные, надежные, многофункциональные устройства, которые будут вам помогать в создании кулинарных шедевров.Одна из самых важных и нужных покупок – это духовка или, в идеале, духовой шкаф. Если у вас большая семья, выбирайте модель минимум на 70 литров, чтобы можно было установить блюда сразу на несколько уровней. Также важна скорость прогрева камеры и циркуляция воздуха, чтобы продукты пропекались максимально равномерно. Нелишней будет функция приготовления с паром – она подарит мясу, рыбе, овощам, выпечке потрясающую хрустящую корочку. Отлично, если в комплекте будет термощуп, который поможет добиться идеальной прожарки мяса. А чтобы облегчить себе уборку, выбирайте модель с функцией очистки паром и каталитической самоочисткой.Второй, не менее важный прибор, – это варочная панель. Самой удобной с точки зрения использования является индукционная. Такие плиты обычно оснащены интуитивно понятным сенсорным управлением, наличие интеллектуальных программ, функцией нагрева только дна посуды, а не всей поверхности. Отлично, если плита может быстро нагреться до высокой температуры – это существенно сократит время на варку и жарку продуктов.Позаботьтесь о дополнительном освещенииВ процессе ремонта мы часто забываем о качественном освещении, и уж точно не ставим его в приоритет. И очень зря. На самом деле именно от него зависит, насколько уютным будет интерьер, а также ваше желание находиться в этой комнате – готовить, пить чай с друзьями, общаться с семьей.Бюджетные споты, установленные по стандартной схеме, а также отсутствие других источников освещения – это непрактично, дискомфортно и скучно. Если выбираете точечный свет, отдавайте предпочтение более дорогим изделиям. Кроме спотов повесьте над обеденным столом люстру, подсветите рабочую поверхность с помощью led-ленты или встроенной подсветки – так вам будет гораздо удобнее готовить.Варианты моек из камня и нержавейкиЕще один пункт, в который стоит вложиться – это зона мойки. Начнем с того, что дорогая раковина и смеситель, выполненные из качественных материалов, будут служить настоящим украшением интерьера и смотреться более выигрышно на общем фоне. Проверенные бренды предлагают не только улучшенную продукцию – в их ассортименте также можно найти изделия актуальной формы и цвета. Например, если вы хотите установит на кухне золотой кран, чтобы он пересекался с такой же по оттенку фурнитурой на ящиках, не берите дешевый смеситель – он будет сильно желтить, и эффекта роскоши добиться не получится.Второй, немаловажный момент – комфорт в быту, который во многом зависит именно от мойки и крана. Практичность, простота в уходе, надежность, долговечность, износостойкость, не слишком шумная поверхность – все это имеет первостепенное значение. Также обратите внимание, можно ли встроить в раковину дозатор для моющего средства и вывести кран с фильтрованной водой. Даже если у вас нет средств на дорогую литую раковину из камня, и вы склоняетесь к выбору классической нержавейки, покупайте более качественную модель.Что касается смесителя, то им мы пользуемся постоянно. Соответственно, активная эксплуатация приводит к быстрому износу и амортизации. И если сэкономить на кране, его в любой момент может сорвать, и тогда «привет, потоп». Лучший материал для подобных изделий – это латунь с никелевым или хромированным покрытием, так как она наиболее долговечна. Также не забывайте своевременно менять прокладки, чтобы избежать протечек.Кухня из МДФ более качественнаяЦентральным элементом кухни является кухонный гарнитур. Он не только занимает большую часть комнаты – от него напрямую зависит качество и удобство эксплуатации. Поэтому при выборе не стоит ориентироваться только на цену и внешний вид – важно оценивать качество материала и фурнитуры. Вряд ли шкафы из ДСП прослужат вам много лет, а вот хлопот доставят немало. Так же и с направляющими, доводчиками, амортизаторами – если выбрать бюджетный вариант, они быстро выйдут из строя. Кроме того, в таком гарнитуре быстро отвисают дверцы, а из-за плохо заделанных швов фасады и корпус быстро разбухнут от влаги. Оптимальный вариант для кухонного гарнитура – это МДФ. Он отлично сочетает в себе качество, разнообразие дизайнов и приемлемую цену. Такая мебель прослужит не один год и не навредит здоровью.Линолеум быстро придет в негодностьДаже если вы отличаетесь аккуратностью, нет никакой гарантии, что у вас не будет падать посуда. А каждое неудачное «приземление» – это вред для напольного покрытия. Также неизбежны пятна, жир, капли воды и прочие загрязнения. Поэтому линолеум и дешевый ламинат – не самое лучшее решение для интерьера кухни. Отдайте предпочтение проверенной плитке первого сорта с показателем износостойкости не менее PEI 3. Не хотите кафель? Тогда обратите внимание на кварцвинил или влагостойкий ламинат.