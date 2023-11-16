С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 396 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Фото разных женщинВизажист меняет л...
  • Люда Мусатова
    Потрясающее преображение! Гениальный мастер!Визажист меняет л...
  • Фаина Гончарова
    Праздник этот не люблю и не признаю. Но статью прочитала с интересом. Спасибо!От кельтского пра...

Непривычные способы хранения продуктов

Полки в магазинах пестрят товарами на любой вкус, и часто мы скупаем продукты, которые пригодятся нам гораздо позже. Увы, многие из них портятся и отправляются в мусорку. К счастью, есть простые и проверенные способы, как дольше сохранять припасы свежими.
Мы собрали 12 небанальных лайфхаков от пользователей в интернете. Многие из них мы уже успели опробовать и убедиться, что они действительно работают.

Сохранить огурцы в холодильнике поможет обычная ложка. Положите ее в пакет к огурцам, и они будут оставаться свежими до 2 недель



Мы успели проверить этот метод и были приятно удивлены: огурцы и правда намного дольше остаются свежими.

Банки с творогом и сметаной лучше хранить в перевернутом виде. Так создается эффект вакуума, что предотвращает размножение бактерий



Чтобы предотвратить появление насекомых в муке, к ней можно положить кусочек фольги



Как выяснилось, бабушки многих наших сотрудниц десятилетиями используют этот метод.

Чтобы ягоды дольше оставались свежими, следует промыть их таким раствором: 2 ложки уксуса на 3 стакана воды




Замороженные томаты можно использовать для приготовления соусов, супов, заправок. Хранятся они в таком виде до полугода



Чтобы хлеб не заплесневел, можно положить в пакет стебель сельдерея



Сохранить коричневый сахар свежим и мягким поможет обычный зефир. Просто положите несколько кусочков в пакет или контейнер с сахаром



Если вы разрезали яблоко, но не смогли съесть все кусочки, можно обернуть их резинкой. Это защитит яблоко от потемнения



Метод очень удобный, мы успели это понять, когда делали фотографии. И эффект есть, но кратковременный. На неделю яблоки оставлять так точно не стоит.

Чтобы авокадо быстрее дозрело, его нужно поместить в одну емкость с бананом. Он активно выделяет этилен, при помощи которого авокадо быстрее становится спелым



Сухофрукты стоит хранить в стеклянной банке с герметичной крышкой в прохладном месте. Так они дольше останутся мягкими



Чтобы свежие ягоды не склеивались при заморозке, лучше сначала заморозить их на тарелке отдельно друг от друга, а уже потом убрать в пакет



Одна наша сотрудница поделилась своим лайфхаком: чтобы обрезанный лимон дольше оставался свежим, можно обмакнуть его в соль и положить в холодильник


Читать далее →

Ссылка на первоисточник
хранениеПродукты

Картина дня

наверх