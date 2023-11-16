9 лайфхаков для декора комнат, с которыми любой дом станет в разы уютнее

Как говорится «Наш дом — наша крепость». А чтобы в эту крепость хотелось возвращаться после тяжелых трудовых будней и приглашать туда гостей, квартиру нужно украсить. Придать интерьеру душевность и внести немного разнообразия способен не только профессиональный дизайнер. Можно сотворить чудо своими руками.
Стена воспоминаний
В вашей квартире есть ничем не примечательная стена и вам хотелось бы каким-то образом привнести в нее оригинальность? Прищепки, бельевая веревка и фотографии вам в помощь! С их помощью вы в любой момент сможете вспомнить яркие моменты вашей жизни, насладиться прекрасными кадрами с семьей и друзьями.
Стена воспоминаний украсит стену и будет напоминать о ярких жизненных моментах. / Фото: mygiftshop.ru
Свечи в камине
Если вы являетесь счастливым обладателем загородного дома с камином, то грех им не воспользоваться! Кстати, это стильное устройство для обогрева не обязательно использовать по назначению. Можно устроить романтичный ужин и поставить зажженные свечи не только на стол, но и в камин. Такой поступок может привнести в уютную атмосферу долю пикантности.
Свечи в камине помогут создать романтичную атмосферу. / Фото: fireplace.su
Уютное место для работы
Чтобы оптимизировать рабочий процесс, необходимо превратить место, где вы трудитесь, в «теплое» и комфортное для вас. Оно должно располагать к новым свершениями, а не нагонять тоску своей серостью и обыденностью. Помочь в решении этой задачи смогут бизнес-аксессуары ярких цветов, например, красного, зеленого, желтого — они придадут энергии, при этом, не отвлекая от работы. Еще один вариант — поставить на стол предметы, которые вдохновляют вас. Это может быть фото с семьей, награда или диплом.
Яркая канцелярия поможет быстрее включиться в работу. / Фото: speakandtravel.ru
«Вязаные» вазы
Люди не зря так любят вязаные шапки, шарфы и свитера. От них веет уютом и в таких вещах любой человек чувствует себя комфортно. Чтобы внести такую же нотку душевности в интерьер, а также вдохнуть в старую вазу новую жизнь, «нарядите» ее в вязаный чехол. Во-первых, это смотрится очень красиво, а, во-вторых, у вас появится яркая изюминка в окружающей обстановке.
Вазы в вязаных чехлах сделают комнату уютнее. / Фото: roomester.ru
Долой шкатулки для украшений!
Девочки такие девочки! А это значит, что в их арсенале не только много одежды, обуви, но и большое количество украшений. Чтобы они всегда были под рукой и не путались между собой, можно вместо традиционной шкатулки использовать обычную терку. Покрасив ее баллончиком яркого цвета, вы придадите ей винтажный внешний вид, чтобы она удачно смотрелась на комоде или столе.
Обычная тёрка станет отличной подставкой под украшения. / Фото: katrinshine.blogspot.com
Полки из ящиков
Если вы относитесь к тому типу людей, кто привык хранить на даче или в сарае старые деревянные ящики, поздравляем! С их помощью вы станете обладателем прекрасных полочек для вещей, обуви, аксессуаров. Этот своеобразный «шкаф» станет отличным дополнением вашего интерьера, благодаря функциональности и практичности. К тому же, вы вряд ли встретите такой у друзей, что выгодно подчеркнет ваш хороший вкус и индивидуальный стиль.
Старые деревянные ящики могут стать отличным шкафом для мелочей. / Фото: polimetal.ru
Корзина для грязных вещей
Классические пластиковые корзины для грязных вещей хоть и являются практичными, но красотой не отличаются. Более того, они делают интерьер в ванной комнате унылым и обыденным. Чтобы исправить эту досадную оплошность, сшейте из ткани яркий подвесной мешочек, куда вы будете складывать вещи для стирки.
Тканевый мешочек для грязного белья можно сделать своими руками. / Фото: babyblog.ru
Ключница из фоторамки
Ключница еще не стала популярным предметом интерьера, однако, никто не сможет поспорить с тем, что эта вещь достаточно полезная. С ее помощью вы всегда будете знать, где у вас находятся ключи от дома, машины или офиса и вам не придется по утрам тратить драгоценное время на их поиски. Чтобы ключница выполняла не только практичную, но и декоративную функцию, смастерите ее из старой рамки для фотографий. Просто покрасьте фоторамку в желаемый цвет и прибейте к ней крючки.
Изделие поможет хранить ключи в одном месте. / Фото: kakpostroit.su
Абажур из ниток
Освещение играет немаловажную роль в уютном интерьере. Но красивую и недорогую лампу найти весьма сложно, а вот оригинальный абажур создать своими руками можно без проблем! Просто надуйте воздушный шар, обмакните нити выбранного цвета в клей, и аккуратно обмотайте ими шарик. Не забудьте вверху оставить пространство для лампы. После того, как клей высохнет, лопните воздушный шар. Поздравляем, ваш абажур готов! Кстати, он станет прекрасным дополнением как гостиной в стиле минимализм, так и в детской комнате, где царит волшебный беспорядок. Самое главное, подбирать нитки под цвет мебели, обоев или других деталей в интерьере.
Оригинальный абажур из ниток станет отличным украшением лампы. / Фото: kuhnivoronezh.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии