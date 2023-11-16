Где находятся и как выглядят 16 самых красивых заброшенных зданий на планете, у каждого из которых с

Заброшенное здание – это, с одной стороны, печальное зрелище, но с другой – объект, интересный своей «разрушительной» красотой. Есть что-то притягательное в руинах, в облупившейся штукатурке и деревьях, прорастающих сквозь трещины старых крыш и стен. Для любителей «заброшек» это романтика. Предлагаем посмотреть на 16 самых красивых заброшенных зданий из разных уголков планеты и узнать их историю.
1. Маяк на Сахалине
Заброшенный маяк.
Этот романтический полуразрушенный объект расположен в России – на мысе Анива на Сахалине. Он был построен еще в 1939 году для обеспечения безопасности и его эксплуатацией занимались советские военные. Однако с 2006 года он заброшен. Маяк возвышается на скале Сивучья, высота его – более 30 метров. Смотрится он очень живописно.
2. Вокзал Канфранка, Испания
Старый вокзал больше не работает.
Когда-то этот международный вокзал, расположенный в Испании, выглядел шикарно и пользовался большой популярностью. Однако регулярные перевозки были приостановлены в 1970-х годах – в результате крушения поезда тут оказались повреждены рельсы, и их решили не восстанавливать.
3. Театр в Нью-Бедфорде
Театр-заброшка.
Театр «Орфей» был открыт в Нью-Бедфорде в 1912 году. Здание спроектировано в архитектурном стиле Боз-ар (историзм). Увы, театру не повезло: его закрыли еще в 1962-м, и с тех пор он постоянно меняет собственников. Очень грустно смотреть на следы былой роскоши, и даже не верится, что много десятилетий назад тут шли спектакли.
4. Дом в Мэриленде
Дом с птицами.
В результате наводнения большая часть Голландского острова в Чесапикском заливе (Мэриленд, США) ушла под воду. Памятником той эпохе, когда тут жили люди, и немым свидетелем стихийного бедствия стал дом, частично погруженный в воду. Его облюбовали птицы и в их окружении он смотрится еще более печально, но в то же время романтично.
5. Дом-призрак в Детройте
Дом Детройте.
Этот дом находится в Детройте – «мертвом годе», который когда-то был центром автопромышленности США и стоял на четвертом месте в списке самых населенных американских городов, а потом испытал массовый отток жителей. На то, что Детройт из процветающего мегаполиса превратился в полузаброшенный, медленно умирающий город, повлияли сразу несколько неудачно сложившихся факторов. Правда, в последнее время упадок сменился на новый рост и, возможно, город еще завоюет прежние позиции.
6. Особняк в Тверской области
Заброшенная архитектурная жемчужина в России.
Заброшенная усадьба Заключье расположена в Бологовском районе, недалеко от Твери. Её называют умирающим наследием Российской империи. Архитектор здания – Александр Хренов. В советские годы особняк оказался никому не нужен, затем у него появились владельцы, но и они не захотели заниматься реставрацией. Дом разграбили вандалы. Украли даже металлическую решетку балкона. Смотреть на это когда-то шикарное здание очень больно.
7. Станция подземки City Hall в Америке
Станция метро, увы, не работает.
Эта шикарная станция метро со сводчатыми холлами и затейливо оформленными кирпичными стенами была построена в Нью-Йорке еще в 1904 году. Однако в середине прошлого века ее пришлось закрыть, поскольку она не подходила для поездов нового образца. Теперь станция представляет собой архитектурный памятник ушедшей эпохе, в которую в Америке зарождался метрополитен.
8. Дома-НЛО на Тайване
Дома-НЛО.
Круглые здания, похожие на летающие тарелки, были сооружены в Сан-Чжи. Предполагалось, что их купят для проживания американские военные. Строительство началось в 1978 году, но, увы, через два года работы были прекращены из-за проблем с инвестированием.
9. Храм в Петербурге
Храм в Петербурге превратили в тренировочную базу для водолазов.
После Октябрьской революции, когда большевики начали бороться с религией, в этом православном храме, расположенном в Ленинграде (Санкт-Петербурге), устроили тренировочный стенд ддя водолазов. 50-метровая труба была вмонтирована прямо внутри храма. Теперь церковь заброшена.
10. Замок Миранда в Сели, Бельгия
Замок в Бельгии.
Когда-то в этом замке жили очень влиятельные аристократы-французы. Но после того, как хозяевам пришлось бежать от гильотины и тут открыли сиротский приют, здание стало приходить в упадок. Сейчас оно находится в аварийном состоянии, а его нынешние владельцы не хотят либо не имеют возможности его реставрировать.
11. Лечебница в Луисвилле
Бывшая лечебница выглядит заброшено и живописно.
Раньше в больнице-санатории Waverly Hills (Луисвилл, США) проходили лечение больные туберкулезом. До 1961 года здесь было много летальных случаев, но после того как изобрели лекарство от чахотки, смерти прекратились. Теперь здание давно пустует, но любители мистики уверены, что тут живут привидения.
12. Водонапорная башня
Растительность плотно оплела стены.
Заброшенный фермерский дом и водонапорная башня, словно паутиной, оплетены вьющимися растениями. Этот живописный объект, столь популярный у любителей заброшенных зданий, расположен в городке Риверхед (Нью-Йорк).
13. Дом на Норт-Бразере
Старое здание на острове North Brother.
Опустевший дом, расположенный на острове Норт-Бразер (North Brother) в Америке, в конце позапрошлого века работал как место содержания больных оспой и тифом. После этого его использовали как реабилитационный центр, а затем как тюрьму. Но с начала 1960-х годов здание пустует.
14. Заброшенные купальни на Кубе
Когда-то здесь был шикарный спа-центр.
Купальни в Сан-Мигель-де-лос-Баньосе, что неподалеку от недалеко от Варадеро, в начале прошлого века были частью роскошного спа-центра с отелем. Здесь располагались целебные источники. Увы, после победы революции на Кубе этот комплекс постепенно пришел в упадок. Во-первых, политика новогогосдарства не предполагнала таких «гуляний», а, во вторых, одно из местных предприятий загрящзнио источники и очищать их никто не стал. Теперь это место заброшено.
15. Замок Баннерман в США
Заброшенный замок на Гудзоне.
В американском городе Ньюбурге, расположенном на реке Гудзон, находится замок, который сейчас заброшен. В начале века в этом здании со следами былой роскоши хранились боеприпасы. В 1920-м они взорвались, разрушив часть замка. Руины смотрятся так живописно, что их любят снимать фотографы. Те, кто интересуется заброшками, специально приезжают сюда полюбоваться полуразрушенным замком.
16. Станция Теуфельсберг как наследие ГДР
Станция-прослушка.
Станция прослушивания и Теуфельсберг появилась в Берлине во времена, когда Германия была разделена на два государства – капиталистическую ФРГ и социалистическую ГДР. Задачей этой станции было перехватывать радиосигналы США. Поскольку полевая станция находится на холме, американские военные прозвали ее «холм». Когда же рухнула Берлинская стена и Восточная Германия перестала существовать, необходимость в этой станции отпала. Теперь этот комплекс построек, похожих на грибы-дождевики, – просто заброшка.
Текст: Анна Белова
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