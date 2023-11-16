Банда «амазонок»: что творила самая жестокая ОПГ нулевых

Никакой романтики, только разбои и убийства
Банду ростовских «амазонок» считают одной из наиболее страшных начала века, соперничать с ними в этом могут разве что печально знаменитые «цапки».
Кто они?
«Бандершей» ОПГ многие считают жительницу ставропольского села Дивное Инессу Тарвердиеву. По данным следствия, в состав банды также входили: сожитель Инессы Роман Подкопаев (застрелен при задержании), старшая дочь Тарвердиевой Виктория (легко ранена при тех же обстоятельствах), а также гаишник Сергей Синельник со своей женой Анастасией (сестрой Покопаева). Утверждается, что именно Синельник наводил ОПГ на сотрудников правоохранительных органов и потом укрывал членов банды, всячески заметая следы преступлений.
До 90-х Тарвердиева вела неприметную с правовой точки зрения жизнь, они с мужем воспитывали дочь (ту самую Викторию). Потом мужа при невыясненных обстоятельствах убили. Виновного не нашли. Предполагают, что это сделал Роман Подкопаев, с которым впоследствии сошлась Тарвердиева.
Зверства банды
Доказано, что эта ставропольско-ростовская банда зверствовала на протяжении нескольких лет свое членство в организованной преступной группе не отрицал никто из четырех подсудимых; но потом они стали путаються в деталях и пытались(особенно Тарвердиева) свалить всю «тяжесть» на убитого Подкопаева.
Отсчет преступлений, в которых их обвиняли, идет с начала нулевых, и почерк почти всегда узнаваем вначале расстреливали, затем добивали ножами. В том числе, женщин и детей. Сотрудник Госнаркоконтроля с женой, полицейские вневедомственной охраны (у них бандиты забрали автомат и пистолеты), ЧОПовцы, автоинспектор… Это далеко не полный перечень преступлений. Пожалуй, самое громкое убийство семьи Чудаковых на федеральной трассе «Дон». Нижегородского собровца Дмитрия Чудакова, его жену и двух детей жестоко убили летом 2009 года. На месте совершения именно этого преступления нашли потом «амазонский» нож. Сначала по делу Чудаковых в групповом убийстве обвинялся другой человек, не имеющий отношения к банде, но суд его оправдал за недоказанностью.
Инесса Тарвердиева поначалу призналась, что принимала непосредственное участие в этих убийствах, стреляя в жертв из карабина «Сайга». И даже нисколько не раскаивалась потом. Примечательно, что «амазонки» жили на Ставрополье, но на дело предпочитали выезжать в Ростовскую область.
Как их задерживали
Задержание «амазонок» произошло после совершения ими очередного преступления в сентябре 2013 года. В городе Аксае (Ростовская область) банда ворвалась в частный дом, они убили хозяев и вынесли продукты питания. Преступников заметили сотрудники вневедомственной охраны, попытались задержать. Бандиты сразу же открыли огонь. Один из полицейских был убит, второй, раненый, сумел застрелить Подкопаева и ранить Викторию Тарвердиеву.
Инессу Тарвердиеву с ее дочерью, а впоследствии и супругов Синельников оперативно задержали. При обыске у Тарвердиевой нашли 16 единиц огнестрельного оружия.
Что им предъявляли
Четырем подсудимым по этому громкому уголовному делу инкриминировали совершение преступлений по нескольким статьям УК РФ их обвинили в бандитизме, убийствах, покушениях на убийство, разбойных нападениях, хищении оружия и его незаконном обороте.
… Судя по материалам дела и показаниям обвиняемых (все это, в том числе, и видео одного из следственных экспериментов, есть в интернете), банда «амазонок» с годами сатанела от людской крови и безнаказанности им было все равно, кого и как убивать и что потом забирать у своих жертв бандиты не гнушались ни деньгами, ни драгоценностями, ни продуктами питания. В итоге суд в феврале 2023 года признал их виновными, Инессу и Викторию Тарвердиевых приговорили к 25 годам колонии общего режима, Анастасию Синельник — к 24, а её мужа Сергея Синельника — к 25 годам колонии строгого режима
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