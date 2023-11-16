Банда «амазонок»: что творила самая жестокая ОПГ нулевых

Никакой романтики, только разбои и убийства

Банду ростовских «амазонок» считают одной из наиболее страшных начала века, соперничать с ними в этом могут разве что печально знаменитые «цапки».

Ярлык «амазонок» им прилепили журналисты, сами члены ОПГ никогда себя так не именовали. На месте одного из преступлений, инкриминируемых этой банде, нашли нож с надписью «Моей любимой амазонке». Как позже выяснилось, ни этот предмет, ни его владелец и даритель ничего общего с «амазонками» не имели. Просто на предварительном и судебном следствиях по этому громкому уголовному делу журналисты обыграли гендерную составляющую ОПГ, таким образом безосновательно романтизировав преступную группу.