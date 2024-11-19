9 приемов, чтобы бюджетный интерьер выглядел стильно и роскошно, как на картинке

Дорогой ремонт не является залогом того, что квартира будет смотреться роскошно. Гораздо большее значение играют детали и хитрые приемы, которыми часто пользуются дизайнеры в своих проектах. Качественные имитации, правильная цветовая гамма, винтажные элементы – и это далеко не весь список. Novate.ru подробнее рассказывает об этих и других фишках, которые заставят интерьер выглядеть дорого при минимальных вложениях.
Прием 1: Уберите все лишнее
Минималистичный интерьер всегда выглядит дороже. / Фото: pinterest.com
Самое простое и бюджетное, что можно сделать с вашей квартирой – убрать все лишнее. Вы даже не представляете, как сильно портят квартиру бесполезные вещи. Они лишь засоряют пространство и создают визуальный шум, из-за которого вы не можете почувствовать себя уютно в собственном доме. Внимательно осмотрите полочки, тумбочки, стеллажи, журнальные столики. Давайте будем честными: наверняка там найдется десяток предметов, к которым вы уже год не притрагивались. Не поднимается рука выбросит? Сложите в красивые коробки и поставьте на стеллаж либо спрячьте в шкаф/комод.
Прием 2: Следите за модными трендами
В тренде объем и широкие полосы
Кому-то этот совет может показаться легкомысленным и бесполезным, однако на самом деле мода в вопросе роскошного интерьера очень важна. Люди так устроены, что новые и актуальные вещи нравятся им гораздо больше старых, а возможность следовать модным тенденциям на подсознательном уровне ассоциируется с достатком.
Мы не говорим о том, что каждый год в квартире необходимо делать новый ремонт, чтобы оставаться в тренде, вы сами понимаете, что это влетит вам в копеечку. Но разбавлять обстановку модными деталями и декоративными элементами, чтобы она выглядела более современной – можно и нужно.
Прием 3: Берите за основу базовые элементы
Кожаный диван – звезда интерьера. / Фото: 4sofa.ru
В то время как акцентами могут выступать трендовые вещи, в качестве основы всегда следует использовать базовые элементы. Они не выходят из моды и являются отличным фоном для любых деталей. Главное – грамотно распределить имеющийся бюджет – тогда получится создать роскошный интерьер при минимальных затратах.
Правила предельно просты: чем большую роль тот или иной предмет играет в обстановке вашей квартиры, тем больше денег на него выделяйте. Например, вы всегда мечтали об интерьере в стиле лофт, с бетонными стенами и полом, а также кожаным диваном по центру гостиной. Что станет звездой композиции в данной ситуации? Правильно, диван, именно на него стоит потратиться. А вот на отделке стен и пола можно немного сэкономить. Другой пример: на повестке дня – оформление детской. Вы хотите обставить ее базовой мебелью и сделать акцент на ярких обоях. В этом случае главным пунктом в статье расходов станут именно обои, ведь они зададут настроение всему интерьеру.
Прием 4: Смещайте центр внимания
Сделайте акцент на изголовье или текстиле
Если бюджет на оформление квартиры ограничен, следует идти на маленькие хитрости. Например, смещать центр внимания с мебели на отделку или декор. Не хватает средств на то, чтобы купить действительно качественную кровать? Тогда сделайте акцент не на самой мебели, а на изголовье. Покрасьте стену за ним в контрастный цвет или повесьте яркие постеры.
Также можно постелить качественное постельное белье из натуральных материалов или положить уютный вязаный плед с милыми декоративными подушками. Еще один вариант – необычные лампы на прикроватных тумбах или бра по бокам от кровати. Самое главное, чтобы эти детали притягивали взгляд.
Прием 5: Грамотно подбирайте имитации
Кирпич должен выглядеть натурально
Натуральный мрамор, бетон, дерево и прочие материалы, которые используют для отделки квартиры и изготовления некоторых предметов интерьера – это очень дорого и не всегда практично. Поэтому самым верным решением будет подобрать для оформления интерьера качественные имитации, которые сложно будет отличить от оригинала.
Так, хороший ламинат от проверенного производителя отлично сымитирует текстуру дерева, при этом обойдется гораздо дешевле паркета. А начинающие деятели искусства порой создают прекрасные копии дизайнерских вещей, которые станут настоящим украшением вашей квартиры (при этом заплатите вы в разы меньше).
А вот явных подделок стоит избегать – они очень сильно удешевляют ваш интерьер. Обои с рисунком под кирпич, кухонная столешница из ДСП дерево, плитка в ванной под мрамор, узор которой имеет мало общего с натуральным камнем – все это враги стильного и дорогого пространства.
Прием 6: Используйте белый и серый цвет
Сочетание белого и серого часто встречается в сканди интерьерах. / Фото: inmyroom.ru
Комбинация этих двух цветов способна сделать роскошным даже самый бюджетный интерьер. Оттенки серого в целом незаслуженно игнорируют, когда речь заходит об интерьерной базе, а ведь они помогают создать сдержанный, лаконичный и очень элегантный интерьер. Прекрасно работает фон, в котором гармонично сочетаются белый и серый цвет. Например, верхнюю часть стены можно покрасить белой краской, а нижнюю украсить широкими фактурными серыми панелями. Не менее утонченно будет смотреться серый текстиль: шторы, ковер, декоративные подушки, пледы, обивка мягкой мебели.
Главное преимущество сочетания этих двух цветов заключается в том, что любой из них может стать основным, а другой – добавочным. Поэтому все будет зависеть от ваших личных предпочтений и того, какой в финале вы видите свою квартиру. Если серый станет базовым, отдавайте предпочтение более светлым, мягким оттенкам, а если дополнительным, то можно поэкспериментировать с глубокими темными тонами.
Прием 7: Подберите стильный арт-объект
Примеры арт-объектов
Чтобы сделать пространство визуально дороже, достаточно сделать лишь одно – украсить его стильным арт-объектом. Он на подсознательном уровне будет ассоциироваться с роскошью и высоким статусом, поэтому точно сыграет вам на руку. Советуем избегать мелких вещей – лучше приобрести одну дорогую, но большую, чтобы она впечатляла своими размерами. Например, массивное полотно сместит акцент на себя и отвлечет внимание от скромной обстановки квартиры.
Обратите внимание: Делайте ставку на красивые картины малоизвестных художников, а не на репродукции узнаваемых шедевров Моне, Айвазовского или Ван Гога. Это позволит сделать интерьер самобытным, непохожим на другие. Прогуляйтесь по выставкам, вернисажам, блошиным рынкам – уверены, вы сможете найти там полотна по доступным ценам.
Прием 8: Добавьте блеска
Золотые светильники и рама для зеркала
Что ассоциируется с богатством? Правильно, золото. Так почему бы не добавить своему интерьеру блеска и сияния? Конечно, пытаться сымитировать Версаль в крохотной хрущевке – это не самая лучшая идея, однако использовать золотые элементы можно и нужно. Главное – соблюдать меру, и помнить о сдержанном и лаконичном фоне.
Интерьер должен получиться в стиле «шик-блеск», а не «дорого-богато», поэтому подбирайте детали дозированно. Например, в интерьер отлично впишутся золотые светильники, и такая же по оттенку фурнитура. Ножки на мебели и рамки для зеркал тоже могут быть благородного оттенка. А если вам не нравится золото, отдайте предпочтение хрому или меди – у них схожие декоративные свойства.
Прием 9: Поставьте цветы
Живые цветы или сухоцветы - неважно
Ничто так не освежает интерьер, как букет цветов, стоящий в красивой вазе по центру стола. Если вы посмотрите на фото французских интерьеров, то обязательно обратите внимание, что практически во всех их квартирах присутствуют живые цветы – это особый шик. Ваза может быть стеклянной, керамической, яркой или пастельного оттенка – здесь все зависит от ваших предпочтений. Считаете, что нет смысла тратиться на живые букеты? Тогда обратите внимание на сухоцветы – они станут прекрасной изюминкой в осеннем интерьере.
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