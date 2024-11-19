«А сколько ты получаешь за свои грязные делишки?» Знаменитые порноактеры рассказывают о том, сколько

Нет, нет, дорогой читатель, сейчас ты не увидишь здесь сцены из порнофильмов, а только лишь актеров (одетых), которые поведают нам, сколько же они зарабатывают на своей весьма нелегкой и временами неприятной работе. Ну, ничего не сделаешь, кушать хочется всем, а зарабатывают люди в основном тем, чем могут.
Некоторые руками, ну а некоторые… ты, наверное, и так понял. Киноиндустрия для взрослых сумела превзойти практически все виды развлечений во всем мире. И даже если ты весь такой из себя правильный и всегда говоришь, что это «ужасно и я ни-ни на такие сайты», то не нужно тут никого обманывать, все мы делаем «того самого» временами и не раз. Итак, давайте приступим к основной части нашей статьи и расскажем вам о том, сколько получают порноактрисы за сьемки в том или ином фильме для взрослых.
Санни Леоне – состояние 2,5 миллионов долларов
Санни Леоне – индо-канадская порноактриса, которая считается одной из самых популярных практически во всех жанрах порно. С 2009 года девушка начала свою карьеру, и, судя по нынешней ее популярности и известности, Санни добилась внушительных успехов. Ее приглашают сниматься многие режиссёры, и показывает она себя самым наилучшим образом. Для Леоне нет никаких преград, и она соглашается обнажаться, даже если сценарий фильма достигает отметки 21+. Девушка также находится в отношениях с одним из своих коллег, и они на данный момент счастливы в браке.
Саша Грей – состояние 3 миллионов долларов
Саша Грей – одна из тех порноактрис, которая сумела оставить мир порноиндустрии и перейти к сьемкам в популярных фильмах. Ее можно увидеть в таких кинокартинах, как «Что бы вы сделали…» (2012 год), «Открытые окна» (2014), «Я устал от тебя» (2011) и так далее. Ее актерское мастерство в порно в свое время произвело просто фурор, что позволило Саше с легкостью сняться во многих интересных фильмах, не связанных с порноиндустрией. Помимо того, что Грей является актрисой, она также модель, писательница и музыкант. Именно благодаря фильмам для взрослых, Саша заработала 3 миллиона долларов состояния.
Джанна Хейз – состояние 3,5 миллионов долларов
Джанна Хейз – одна из самых известных порнозвезд, когда-либо украшавших эту бренную землю. Она присоединилась к киноиндустрии для взрослых сразу после того, как ей стукнуло 19 лет. Хейз успешно снялась в 14 фильмах, прежде чем уйти из мира порноиндустрии на пике своей популярности. До ее ухода на одном сайте для взрослых была создана даже фан-группа, которая всячески поддерживала Джанну в своих начинаниях.даже подарки и рисовали плакаты в знак своей преданной любви. К сожалению, уход из порно этой красавицы стал для многих ее фанатов просто шоком, но, увы, девушка вернуться в этот бизнес так и не решилась.
Кэти Морган – состояние 4,5 миллионов долларов
Кэти Морган начала свою карьеру в качестве простой ведущей на одном из ток-шоу. Красивую девушку сразу же заметили и предложили ей сняться в нескольких фильмах для взрослых, и Кэти, не задумываясь, согласилась. На счету у этой красотки очень большое количество порнофильмов. Помимо этого, Морган предлагают сниматься в различных фотосессиях, а также приглашают вести ночные шоу для взрослых. Как и Санни Леоне, Кэти Морган вышла замуж практически на съемочной площадке. Пара успешно отпраздновала свадьбу, и они оба решили посвятить свою жизнь друг другу, при этом не возвращаясь к прошлому ремеслу.
Бри Олсон – состояние 5 миллионов долларов
Бри Олсон родилась в Техасеи именно там начала свою карьеру порнозвезды. Девушка неоднократно снималась для многочисленных журналов, в число которых входит знаменитый американский мужской порнографический журнал «Хастлер», а также эротический развлекательный журнал «Пентхаус».
Трейси Лордс – состояние 7 миллионов долларов
Трейси Лордсв основном известна как певица, модель и писатель, но она некоторое время работала в качестве обнаженной модели во взрослом развлекательном журнале в свои юные 15 лет. В течение этого времени она также успела сняться в нескольких порнографических фильмах.
Джесси Джейн – состояние 8 миллионов долларов
Джесси Джейн является одной из тех актрис, кто практически никогда не устает во время съемок. Благодаря внешним данным и столь интересной особенности, Джесси буквально пробила свою карьеру в мире порно.
Дженна Джеймсон– состояние 30 миллионов долларов
Дженна Джеймсон сумела стать самой популярной и важной женщиной в индустрии кино для взрослых. В настоящее время ее состояние составляет 30 миллионов долларов после того, как она продала свой сайт Playboy. Большая часть ее богатства была заработана на фильмах для взрослых и секс-игрушках.
