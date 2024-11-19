«А сколько ты получаешь за свои грязные делишки?» Знаменитые порноактеры рассказывают о том, сколько

Нет, нет, дорогой читатель, сейчас ты не увидишь здесь сцены из порнофильмов, а только лишь актеров (одетых), которые поведают нам, сколько же они зарабатывают на своей весьма нелегкой и временами неприятной работе. Ну, ничего не сделаешь, кушать хочется всем, а зарабатывают люди в основном тем, чем могут.







Некоторые руками, ну а некоторые… ты, наверное, и так понял. Киноиндустрия для взрослых сумела превзойти практически все виды развлечений во всем мире. И даже если ты весь такой из себя правильный и всегда говоришь, что это «ужасно и я ни-ни на такие сайты», то не нужно тут никого обманывать, все мы делаем «того самого» временами и не раз. Итак, давайте приступим к основной части нашей статьи и расскажем вам о том, сколько получают порноактрисы за сьемки в том или ином фильме для взрослых.



Санни Леоне – состояние 2,5 миллионов долларов

Саша Грей – состояние 3 миллионов долларов

Джанна Хейз – состояние 3,5 миллионов долларов

Кэти Морган – состояние 4,5 миллионов долларов

Бри Олсон – состояние 5 миллионов долларов

Трейси Лордс – состояние 7 миллионов долларов

Джесси Джейн – состояние 8 миллионов долларов

Дженна Джеймсон– состояние 30 миллионов долларов