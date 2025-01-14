Что делать с плиткой, которая осталась после ремонта

После ремонта часто остается лишняя плитка или даже куски, которые не пережили транспортировку. Советуем не выбрасывать их, а использовать для украшения интерьера. Мы делимся несколькими классными идеями, которые может воплотить в жизнь, не имея никаких особых навыков. Спойлер: из плитки можно создать даже мини-столик.

Идея 1: Шкатулка

Идея 2: Картина

Идея 3: Подставка под кружку

Идея 4: Напольная мозаика

Идея 5: Поднос

Идея 6: Цветочный горшок

Идея 7: Столешница

Идея 8: Консоль

Идея 9: Откосы и поддонники

Идея 10: Рамы для зеркала

Шкатулка с крышкой из мозаики.Привыкли хранить украшения в шкатулке? Тогда самое время превратить невзрачное изделие в изысканный сундучок, который будет радовать вас каждый раз, когда вы будете открывать крышку, чтобы взять любимое кольцо или серьги. Чтобы провести апгрейд шкатулки, возьмите остатки плитки любой формы и цвета и наклейте их в произвольном порядке на крышку и стенки изделия. Кстати, если дома нет старой шкатулки, которую можно модернизировать, купите в магазине для творчества заготовку-основу.Выложите абстрактную картину из осколков плитки.Картины являются самым популярным вариантом настенного декора, который гармонично вписывается в любой интерьер. Если вы никак не можете решиться на масштабное полотно, предлагаем самостоятельно сделать «тренировочный» вариант. Подберите прочную основу и наклейте на нее цельные плитки или мелкие осколки, тем самым создав авторскую абстрактную картину. Чувствуете в себе прилив вдохновения? Тогда сделайте из плиток полноценный рисунок. Для начала можно поэкспериментировать с картиной небольшого размера под стандартную рамку, а потом уже создать что-то более масштабное.Плитку можно поставить в деревянную рамку.Цельные плитки с красивым узором идеально подойдут для создания подставок под горячее, в частности, под кружки. Вообще, все будет напрямую зависеть от их размера: если плитка маленькая, используйте ее как подставку для стаканов, если большая – для сковородок. Чтобы изделие получилось максимально прочным и удобным, наклейте плитку на пробковую или другую подходящую основу. Обратите внимание, что материал должен быть ровным и нескользящим, иначе поверхность получится неустойчивой, и кружка постоянно будет «скатываться».Кропотливая работа, которая требует времени.Это уже вариант посложнее, и он подойдет исключительно тем людям, которые готовы потратить время и силы на творчество. Итак, сначала возьмите большой лист фанеры, соберите на нем цельную картину и оцените со стороны. Если этот «черновик» вам понравится, тогда смело можно будет переносить мозаику на пол. Обратите внимание, что остальную плитку следует укладывать лишь после того, как вы закончите с выкладкой узора. Согласны, работа сложная и кропотливая, однако результат точно того стоит – вы получите потрясающий напольный декор в одной из комнат.Оригинальный поднос с дном из плитки.Еще одно предложение, как использовать небольшие разноцветные кусочки плитки. Возьмите лист фанеры, соберите на нем красивый и оригинальный мозаичный узор, после чего наклейте на готовый поднос из дерева, пластика или любого другого материала. В результате вместо банального аксессуара, который можно найти в каждом доме, вы получите уникальный предмет вашего авторства. Чтобы дно не провисло под тяжестью плитки, выбирайте тонкий керамический материал. Затирку лучше использовать в тон, но если вы не боитесь ярких акцентов, то можно подобрать и контрастную.На заметку: По такому же принципу можно декорировать обычную этажерку или тележку на колесиках. Выложите плиткой дно полок, а для швов выберете подходящую по цвету затирку. Отличный вариант – плитка в форме гексагона + черная затирка. Получится гармоничное сочетание, особенно если этажерка тоже темного цвета.Для декора нужны будут маленькие осколки плитки.Надоели банальные цветочные горшки, которые не украшают ваш интерьер, а, скорее, портят его? Самое время включить фантазию, найти в себе творческую жилку и создать что-то действительно интересное. Возьмите кашпо и в произвольном порядке наклейте на него плитку. Подойдут как целые кусочки, так и битые, неправильной формы и разного размера. Стиль рисунка выбирайте сами: классический, винтажный, абстрактный – все будет смотреться интересно.Стол со столешницей из плитки.В процессе транспортировки или непосредственно резки плитка часто ломается. Но не нужно расстраиваться и отправлять осколки в мусорное ведро – такие кусочки являются отличным материалом для творчества. Например, если у вас есть маленький кофейный столик или прикроватная тумба, немало повидавшая на своем жизненном пути, предлагаем немного модернизировать их.На имеющуюся столешницу наклейте несколько кусочков плитки. Необязательно использовать осколки одинаковой формы и размера – отлично будет смотреться комбинация крупных и средних кусков, а расстоянии между ними оформите цветной затиркой. Кстати, швы между плитками могут быть разными по толщине – это не будет выглядеть странно или неряшливо, скорее, наоборот – придаст изюминку.Стильная консоль под телевизор.Старую советскую консоль, которая досталась от бабушки или предыдущих хозяев квартиры, необязательно выбрасывать. Если все сделать правильно, она сможет стать оригинальным дополнением интерьера, на которое все будут обращать внимание. Итак, возьмите остатки цветной плитки и наклейте их на консоль, собрав индивидуальный узор. Столешницу можно закрывать не полностью, а лишь частично. В этом случае лучше брать тонкую плитку, чтобы она не слишком возвышалась над поверхностью консоли.Варианты декора откосов и подоконникаНедавно мы рассказывали, что откосы и подоконники можно задекорировать остатками краски, однако это не единственный способ сделать их красивыми и оригинальными. Чтобы превратить эту зону в настоящий арт-объект, вам понадобится только плитка, которой нужно выложить откосы, подоконник и приоконное пространство. Для оформления идеально подойдет целая плитка стандартного размера одного цвета или единой формы. А вот мелкие битые куски лучше не использовать – они создадут визуальный шум и, как следствие, ощущение беспорядка в квартире.Оригинальная рама для зеркала в морском стиле.Не знаете, куда деть кусочки битой плитки? Предлагаем вам отличный вариант – сделайте из них раму для зеркала. Получится интересно и оригинально. Все, что вам нужно сделать – наклеить плитку прямо на зеркальную поверхность в том порядке, в котором хочется. Можно сделать это хаотично, чтобы картинка получилась более абстрактной, или строго геометрично, если для вас важны порядок и симметрия. Второй вариант – взять обычную раму с широким багетом (можно старую, с чердака) и приклеить к ней кусочки плитки, подходящие по размеру.