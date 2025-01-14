Как удалить царапины любой глубины с деревянной поверхности

Царапины на деревянной поверхности, а также сколы и прочие дефекты сильно бросаются в глаза. Их наличие неприятно, но никак не влияет на функциональность, поэтому менять доску по столь незначительным причинам нецелесообразно.







Чтобы улучшить внешний вид, потертости и повреждения можно скрыть, причем достаточно аккуратно, сделав их почти незаметными.

Способ 3: Восстановление больших повреждений

восковой карандаш нужного оттенка;перманентный ремонтный маркер;малярный скотч;шпаклевка по дереву;наждачная бумага;шпатель;полироль.Способ 1: Обработка неглубоких царапин ремонтным маркеромСкрыть неглубокие царапины очень просто. Для этого достаточно подобрать специальный перманентный ремонтный маркер подходящего оттенка. Им нужно поводить по царапине, закрасив ее волокна, после чего стереть излишки чернил салфеткой.Если имеются множественные мелкие царапины на одном участке, то гораздо быстрее просто напитать немного чернил из маркера на кусочек ткани, после чего с ее помощью отполировать проблемное место.Способ 2: Исправление глубоких царапин со сколами карандашомЕсли на дереве имеются не просто царапины, а рельефные дефекты, то необходимо разогреть восковой карандаш, сделав красящий стержень мягким.После этого следует замазать поврежденный участок грифелем и дополнительно разровнять воск тряпочкой, убрав излишки.Если повреждение паркета/мебели имеет большую площадь или значительное углубление, то одним карандашом или маркером убрать дефект не получится. Нужно с помощью малярного скотча оклеить периметр поврежденного участка, защитив целые места.На глубокие дефекты наносится шпаклевка по дереву.После высыхания шпаклевки ее нужно отшлифовать наждачной бумагой.Далее на нее наносятся чернила из маркера, чтобы поменять белый цвет нового основания на необходимый оттенок.Если восстановленное пятно имеет недостаточный блеск, что выделяет его на общем фоне, можно воспользоваться полиролью.Он позволит выровнять реставрированную поверхность с остальной, убрав эффект матовости.Предложенные способы работы с царапинами и сколами доступны каждому, поскольку являются очень простыми и не требуют наличия дорогого инструмента. Вся сложность качественного восстановления деревянной лакированной поверхности заключается только в подборе ремонтных материалов правильного оттенка.