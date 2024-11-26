6 нестандартных для современных людей продуктов, которые в будущем станут пищевым трендом

1. Чайя

Нестандартный вариант привычного шпината. /Фото: royalcheese.ru

2. Энсет

Ложный банан, из которого можно печь хлеб и варить каши. /Фото: newfoodmagazine.com

3. Панданус

Альтернатива ананасу из семейства сосновых. /Фото: picturethisai.com

4. Опунция

Один из самых перспективных кактусов для рациона. /Фото: dobrodar.ua

5. Стенофилла

Возможный вид кофе будущего. /Фото: coffeestory.in.ua

6. Фасоль марама

Тип фасоли, который может стать самым популярным в будушем. /Фото: perspectum.info