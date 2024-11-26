Почему советские женщины выглядели старше своих лет

Кадр из фильма/ фото:forum.tourtrans.ru
Наверняка каждая современная женщина замечала, что в советском кино девушки и женщины выглядят старше своих лет. Причем, разница колоссальная! Советские школьницы уже могли выглядеть на 30 лет. Почему же так произошло? Давайте разбираться...
1. Послевоенный период
В СССР женщины переживали психологическую травму после Второй мировой войны. Страна столкнулась с огромными проблемами в экономике и промышленности после вооруженного конфликта. Населению приходилось поднимать промышленность с нуля. Рабочей силы не хватало, и на заводах было разрешено работать несовершеннолетним девушкам. Тяжелый физический труд сильно сказывался на женской внешности. У женщин болели руки и ноги от длительной тяжелой работы. Времени на «красоту» совсем не оставалось. Работницы просто мечтали хорошо выспаться и отдохнуть. За пару лет женщины могли состариться так, что сложно было отличить подростка от взрослого.
Более того, большинство девушек испытывали послевоенную психологическую травму. Это был очень сложный восстановительный период. Государство считало это большой проблемой, поскольку пострадали не только женщины, но и девочки — будущее страны. Нарушенное психическое здоровье влияло на поведение и внешность. Некоторые девушки после окончания школы выглядели на 30 лет и уже имели мимические морщинки.
2. Продуктовый дефицит
Завтрак в СССР/ фото: dpreview.com
Также в Советском Союзе женщинам пришлось пережить голод. Продуктов не хватало на всех. Мясо, яйца и молочные продукты были настоящим деликатесом.
Свежих фруктов, овощей и зелени тоже не хватало. Обычно женщины могли их есть только летом. Это можно проследить по советским рецептам. В основе салатов находятся овощи, но не свежие, а соленые или маринованные. А ведь свежие продукты должны занимать в женском рационе большую часть. Из свежих фруктов и овощей поступают витамины, которые улучшают состояние кожи, ногтей, волос и женского здоровья. Соленья же, наоборот, способствуют появлению отеков на лице и нарушают обменные процессы в организме. Дефицит продуктов, богатых витаминами, сильно повлиял на внешность женщин в СССР.
3. Стиль одежды
Советский магазин/ фото: my.mail.ru
В Советском Союзе не было принято наряжаться. Более того, не хватало даже обычной повседневной одежды. Женщины раскупали то, что привезут в магазины. И, как правило, это были скромные платья и халаты.
В СССР для коррекции зрения носили большие очки с огромными линзами. Такой аксессуар добавлял лицу на 10-20 лет больше.
4. Уровень медицины
Советский детский сад/ фото: fotostrana.ru
Если сравнить современную медицину и советскую, то можно смело заявить, что она находится на разном уровне. В СССР женщины могли переносить инфекции и болезни, которые в наши дни уже считаются неопасными. Поскольку найдены безопасные способы лечения. Перенесенные заболевания не могли не отразится на женской внешности.
В СССР женщин после родов заставляли выходить на работу даже с грудным ребенком, которого оставляли в детском саду. Мамам приходилось кормить малышей в перерывах между работой. Это создавало стрессовую ситуацию. 20-летние мамы становились похожими на женщин, которым далеко за 30.
5. Социальное давление
Советские женщины/ фото: m.fotostrana.ru
В советском обществе осуждали всех женщин, которые пытались молодиться. Это считалось несолидно, ведь женщине нужно было до 25 лет успеть выйти замуж и родить детей. А там уже и жизнь закончится... Женщины осознанно себя старили, чтобы не испытывать социального давления. Дамы пренебрегали уходом за собой, носили «серую» одежду и не следили за фигурой. Это тоже добавляло дополнительный возраст. Но это продолжалось недолго...
Уже в 80-х годах женщины начали испытывать внутреннюю свободу и менять свою жизнь в лучшую сторону. Они научились «убегать» от физиологической старости путем активного ухода за собой. Этот опыт бережного отношения к своей красоту и здоровью советские бабушки и мамы передали своим детям — нашему поколению. Современные девушки научились задерживать процесс старения. Для этого было придумано сбалансированное питание, а при его отсутствии комплексные витамины. Также была снижена женская трудовая активность, созданы хорошие условия для рождения детей и придумано много уходовой косметики, о которой в Советском Союзе можно было только мечтать.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии