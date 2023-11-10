Как создать интерьер в стиле «тихая роскошь»

В последнее время одним из самых популярных стилей и в одежде, и в интерьере считается «тихая роскошь». Для него характерны красота, элегантность, утонченный минимализм, высокое качество каждой детали.







Рассказываем, как воссоздать этот стиль в типовой квартире и добиться нужной атмосферы, не прибегая к помощи профессиональных дизайнеров.



Немного о стиле

1. Главное – баланс

2. Внесите изюминку

3. Используйте нейтральную цветовую гамму

4. Откажитесь от комплектов

5. Отдавайте предпочтение природным материалам

6. Ставьте качество превыше количества

7. Уделите внимание стенам

«Тихая роскошь» похожа на современную классику.Несмотря на «говорящее» название, это направление в дизайне не является излишне вычурным и помпезным, поэтому не совсем верно сравнивать его с классикой, для которой характерны архитектурные элементы (колонны, лепнина, барельефы), массивная деревянная мебель, антиквариат, показательный декор (хрусталь, фигурные подсвечники, картины в позолоченных рамах). От классического стиля «тихая роскошь» взяла только самое лучшее: натуральные материалы и текстуры, природную цветовую гамму, винтажные детали, плавные формы и симметрию.От других популярных направлений этот стиль отличается более методичным, вдумчивым подходом, покупкой действительно качественных вещей, которые будут радовать и верно служить долгие годы. Главная цель – создать интерьер, который не утратит свою актуальность в следующем сезоне, будет смотреться современно на протяжении многих лет. В каком-то смысле «тихая роскошь» является полной противоположностью трендам, ведь последние живут максимум пару сезонов, а идея old money рассчитана не на одно десятилетие.Полезные рекомендацииВажно найти золотую середину между минимализмом и максимализмом.В интерьере, оформленном в стиле «тихая роскошь», очень важно сохранить баланс между минимализмом и максимализмом: пространство не должно казаться пустым, но при этом важно не перегружать его лишними деталями, ведь одна из ключевых особенностей стиля – простор. Тщательно подбирайте каждую деталь, чтобы она привлекала внимание и была интересна сама по себе. Вещи, присутствующие в интерьере, должны быть качественными, чтобы обстановка выглядела статусно, но не кричать о своей цене.Винтажная обеденная группа станет отличной изюминкой.Если интерьер в стиле сканди или минимализм часто обвиняют в безликости и отсутствии индивидуальности, то для «тихой роскоши» уникальность очень важна. При обустройстве квартиры не получится обойтись товарами из масс-маркета. Важно подбирать брендовые предметы, вещи из редких коллекций или антикварных лавок. Также не бойтесь заглянуть на блошиный рынок – там можно найти много стоящих вещей, начиная от мебели, и заканчивая декором. Главное – не ошибиться с выбором. Еще один вариант – обратиться к местным мастерам и заказать у них глиняную посуду, свечи, ковры, деревянную или плетеную мебель и пр. Эти вещи и станут главной изюминкой вашей квартиры, которая будет отличать ее от сотен других.Основа должна быть нейтральной, но не забывайте про акценты.В данном стиле важно избегать любых оттенков, которые считаются «смелыми». Следует отдавать предпочтение спокойным нейтральным цветам, которые станут хорошей базой для акцентных деталей. Отличным решением будет белый, молочный, кремовый, мягкий коричневый. А чтобы обстановка не казалась безликой, обратитесь к более насыщенным природным оттенкам: оливковому, шалфейному, цвету охры и пр. В целом, вы можете выбрать любой из тонов, которые встречаются в природе, и использовать его в качестве акцента. Только делайте это дозированно, помните о балансе.Кровать и тумба должны быть из разных коллекцийВ последнее время все больше дизайнеров отказываются от «чистых» стилей, так как они смотрятся банально и неинтересно. В качестве основы берется одно направление, а для акцентов выбирается другое, близкое или, наоборот, контрастное ему.«Тихая роскошь» не является исключением – чтобы создать действительно статусный интерьер необходимо гармонично объединить в одной квартире вещи разных стилей и эпох. Готовые мебельные комплекты, текстильные наборы, «традиционные» интерьерные решения явно не вписываются в эту концепцию. Поэтому перед тем, как наполнять свое жилье разными деталями, нужно потратить много времени на их поиск и определение сочетаемости.Советуем довериться своему вкусу и насмотренности – они позволят найти предметы, которые будут идеально смотреться вместе. Отличный пример: виниловый проигрыватель, ретро-подставка под него и современная ваза, которая внесет разнообразие в эту винтажную картину.Природные материалы добавят интерьеру уютаЕще одна особенность, которая объединяет классику и «тихую роскошь» – любовь к природным материалам. Это не обязательно должна быть дорогая мебель из шпона или кухонная столешница из мрамора – важны, в первую очередь, детали. Пересадите свои комнатные растения в глиняные горшки, закажите у местной мастерицы журнальный столик из ротанга, украсьте окна льняными шторами, поставьте на полки плетеные корзины, «переоденьте» декоративные подушки в вязаные наволочки. Эти относительно недорогие элементы помогут создать в квартире утонченную атмосферу, но при этом не лишат ее уюта, даже наоборот – добавят такого желанного тепла.Пусть в комнате останется много свободного места.Для «тихой роскоши» характерны расслабленность, размеренность, спокойная эстетика. Поэтому не стоит наполнять свою квартиру беспорядочными аксессуарами, которые не несут в себе никакой функциональной нагрузки. Они лишь будут собирать пыль и отвлекать внимание от действительно важных, в рамках данного направления, вещей. Тем не менее, минимализм также не должен преобладать. Постарайтесь строить интерьер на действительно качественных вещах, которые, во-первых, будут наглядно демонстрировать ваш хороший вкус, а во-вторых, делать обстановку действительно роскошной, будто вы занимаете почетную строчку в рейтинге «Forbes».На заметку: Откажитесь от вещей, связанных с каким-либо ультрасовременным трендом. Для «тихой роскоши» характерна вневременность, поэтому важно избежать ситуации, когда через год после покупки предмет теряет свою актуальность.Стены можно украсить картинами.Оформляя квартиру, не забудьте о стенах. Просто покрасить их или поклеить обои – недостаточно, ведь они будут выглядеть пустыми, неинтересными и даже могут сработать на визуальное уменьшение комнаты. Поэтому обратите пристальное внимание на картины, молдинги, доски, рейки и прочие элементы декора, которые будут приковывать взгляд к поверхности. Картины можно выбирать как одного художника, так и разных, но написанных в едином стиле. Обязательно добавьте в интерьер деревянных элементов – они прекрасно гармонируют с современной мебелью, придают роскошный вид и классическую нотку любой комнате.