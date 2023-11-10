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Шоколадно-банановый торт без выпечки, который намного вкуснее магазинного, а готовится за 15 минут


Рецепт шоколадно-бананового торта без выпечки.

Рецепт шоколадно-бананового торта без выпечки.

Что может быть вкуснее домашнего торта? Многие хозяйки мечтают побаловать гостей таким десертом, но все же отдают предпочтение магазинным сладостям, поскольку время и возможность печь коржи и готовить крем есть далеко не у всех. Настоящей находкой в этом случае может стать рецепт шоколадно-бананового торта без выпечки. Всего 15 минут, три простых ингредиента и… нежнейшее угощение готово!

Шоколадно-банановый торт без выпечки.

Шоколадно-банановый торт без выпечки.

 

Прелесть тортов без выпечки в том, что у хозяйки просто нет шансов сделать что-то не так. Да и найти все необходимое для него можно в любом супермаркете рядом с домом. Понадобятся пряники, бананы, жирная сметана, сахар и шоколад. Главное, готовить торт за день до прихода гостей. По-настоящему вкусным он становится тогда, когда хорошенько пропитался.

Итак, для шоколадно-бананового торта потребуется:
Шоколадные пряники - основа торта.

Шоколадные пряники - основа торта.


500 г пряников без начинки
0,5 л густой сметаны
3-4 спелых банана
Сахар (сахарная пудра) по вкусу
Плитка любимого шоколада для украшения
Какао (по желанию)
Банан для начинки торта.

Банан для начинки торта.

 

Торт лучше всего готовить в миске, которая предварительно застилается пищевой пленкой. Выкладывать подготовленные ингредиенты – слоями.
Вначале нужно порезать пряники, каждый – на 3-4 кусочка (режем вдоль).

Бананы также очищаем от кожуры и нарезаем кольцами.

Из сметаны готовим крем: добавляем к ней сахар и какао, взбиваем, масса должна увеличиться в 1,5 раза и загустеть.
Густая сметана для приготовления крема.

Густая сметана для приготовления крема.

 

Первым слоем выложить пряники, обильно смазать сметанным кремом. Вторым – бананы и сметану. Чередуя, выложить все ингредиенты. Последний слой должен быть пряничный.

После того, как весь торт выложен в миску, его следует накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике. Для пропитки понадобится минимум 8-10 часов.
Шоколадно-банановый торт без выпечки.

Шоколадно-банановый торт без выпечки.

 

Перед подачей на стол торт следует перевернуть на поднос, снять пленку, сверху украсить тертым или растопленным шоколадом.
Торт украшен тертым шоколадом.

Торт украшен тертым шоколадом.

 

С таким тортом и гостей встретить не стыдно, и обычные домашние посиделки с чаем можно устроить.

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