Какие тайны хранит легендарная индейская деревня призраков Кулдхара, заброшенная 200 лет назад

Недалеко от провинциального индийского городка Джайсалмера, что в штате Раджастхан, есть заброшенный давно город Кулдхара. Его называют ещё городом призраков. К нему ведёт пыльная извилистая дорога, которая пролегает через пустынные земли с весьма скудной растительностью. Деревня внезапно возникает на пути как мираж.
Легенда и реальность почти одно и то же
Индийская деревня Кулдхара, заброшенная два века назад.
Легенда о Кулдхаре перекликается с реалиями сельской Индии. Конечно, история, которая столетиями передавалась из уст в уста настолько обросла различными красочными подробностями и домыслами, что отделить правду уже просто невозможно. События приобрели оттенок некой кровавой сказки, достойной лавров фильма ужасов. Тут и лихо закрученный сюжет с неожиданной развязкой, призраки, непобедимое зло и леденящее кровь проклятие...
Говорят, что это место проклято.
Всех, кто попытался поселиться здесь, впоследствии ждала ужасная участь.
Согласно всем повествованиям о Кулдхаре — это была деревня, в которой жили паливалские брамины из Раджастхана. Правитель штата, Салим Сингх, был сказочно богат, безумно развратен и напрочь лишён каких-либо зачатков совести. Однажды он увидел дочь старейшины Кулдхары, которая была невероятно красива. Всевластный богатей привык всегда получать всё желаемое немедленно. Он потребовал отдать ему девушку в жёны.
Отец отказал. Тогда Салим Сингх поднял налоги с деревни просто до небес и пригрозил, что если ему не отдадут девицу, то он казнит всех жителей Кулдхары. На раздумья обезумевший от страсти правитель дал браминам время до утра. Жители деревни собрались вместе, посовещались и приняли решение покинуть это место. Глубокой ночью все они, как один, оставили свои дома и ушли. Перед уходом они прокляли Кулдхару навсегда. Каждого, кто осмелится поселиться здесь отныне ждёт неминуемая смерть.
Дома Кулдхары до сих пор обитаемы - здесь живут призраки.
Проклятая деревня
До сего дня остаётся загадкой, куда ушли жители Кулдхары и что с ними случилось. Дело в том, что их было более полутора тысяч человек и прибытие куда-либо такого количества людей не было замечено. Учёные выдвигали массу гипотез, среди которых землетрясение, голод и война. Подтверждений ничему из перечисленного нет. Деревня долго стояла заброшенной. Много раз поначалу в ней пробовали селиться люди, но каждый раз случалось что-то плохое. С тех самых пор дурная слава прочно закрепилась за селением.
Несколько домов были отремонтированы, чтобы дать туристам представление о том, как некогда выглядели здешние строения.
Кто-то считает, что жители никуда не ушли, что Салим Сингх перебил их всех. Потом они стали призраками и до сих пор бродят среди руин. Другие уверены, что обесчещенная девушка покончила с собой и её призрак обречён вечно скитаться здесь. Многие отчаянные авантюристы пытались переночевать в одном из здешних глинобитных домов. Потом они рассказывали, что видели блуждающие во тьме тени. Некоторые даже утверждали, что чувствовали ледяные прикосновения призраков.
Некоторые отчаянные посетители осмелились попробовать переночевать здесь.
Будь то проклятие или вера потомков, но деревня продолжает оставаться заброшенной и сегодня. Как следствие, архитектура деревни оставалась нетронутой на протяжении веков и восходит к давно ушедшему и давно забытому времени. Стены из сырцового кирпича продолжают удерживать разрушенные крыши обшарпанных домов Кулдхары. Открытые дворы по-прежнему устойчивы к разрушительному воздействию времени и погоды, а верхние этажи домов достаточно высоки, чтобы обеспечить прекрасный вид на всё, что вокруг. Каменные беседки в тихом безмолвии приветствуют ошеломлённых увиденным туристов. Посреди деревни величественно возвышается древний храм.
Туристов встречают пустые молчаливые беседки.
О былом величии напоминает древний храм.
Сейчас руины Кулдхары находятся в ведении Археологической службы Индии. Здешние места и без столь захватывающих легенд завораживают своей невероятной красотой. Но местные жители, безусловно, добавляют весьма колоритного очарования городу призраков своими разнообразными историями о его таинственном прошлом.
Невероятно красивые места приукрашают местные легенды.
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