Как почистить чайник при помощи активированного угля

Отложите в сторону соду, уксус и неэффективные моющие средства. Вспомните старое копеечное средство, которое за 10-15 минут заставит ваш чайник или кастрюлю блестеть.
Итак, покупаю в аптеке активированный уголь и начинаю чистить чайник, который уже весь покрылся жирными пятнами.
Важно! Если ваш чайник не очень грязный, то пяти таблеток будет вполне достаточно.
Мой быстрый способ читки
1. Ставлю грязный чайник в таз, который перемещаю в большую раковину или в ванну.
2. Кладу в вазочку 5 таблеток угля, заливаю столовой ложкой кипятка.
3.
Получается густая кашица.
4. Предварительно обливаю чайник горячей водой из-под крана.
5. Наношу щеткой на чайник активированный уголь.
6. Оставляю чайник отмокать на 15 минут.
7. Затем беру губку для мытья посуды и жесткой стороной чищу чайник.
8. Если после споласкивания остались небольшие жирные пятнышки, очищаю их фольгой.
Кстати, сода плохо очищает посуду, к которой уже прикипел жир, впрочем, как и зубная паста.
После чистки активированным углём мой чайник как новый. Дешево, быстро и эффективно. Я довольна результатом и вам советую попробовать такой способ. Работает на 100%.
