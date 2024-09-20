Как почистить чайник при помощи активированного угля

Отложите в сторону соду, уксус и неэффективные моющие средства. Вспомните старое копеечное средство, которое за 10-15 минут заставит ваш чайник или кастрюлю блестеть.

Итак, покупаю в аптеке активированный уголь и начинаю чистить чайник, который уже весь покрылся жирными пятнами.







Важно! Если ваш чайник не очень грязный, то пяти таблеток будет вполне достаточно.

Мой быстрый способ читки

При сильном загрязнении лучше использовать 10 таблеток.Также важно учесть, что уголь черного цвета, а потому наденьте темного цвета футболку и возьмите губку с жесткой поверхностью. Можно взять щетку для чистки, только не забывайте, что от неё будут во все стороны лететь черные брызги.1. Ставлю грязный чайник в таз, который перемещаю в большую раковину или в ванну.2. Кладу в вазочку 5 таблеток угля, заливаю столовой ложкой кипятка.3.Получается густая кашица.4. Предварительно обливаю чайник горячей водой из-под крана.5. Наношу щеткой на чайник активированный уголь.6. Оставляю чайник отмокать на 15 минут.7. Затем беру губку для мытья посуды и жесткой стороной чищу чайник.8. Если после споласкивания остались небольшие жирные пятнышки, очищаю их фольгой.Кстати, сода плохо очищает посуду, к которой уже прикипел жир, впрочем, как и зубная паста.После чистки активированным углём мой чайник как новый. Дешево, быстро и эффективно. Я довольна результатом и вам советую попробовать такой способ. Работает на 100%.