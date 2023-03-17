Куда исчезло обручальное кольцо Мэрилин Монро: Загадочная история драгоценностей легенды Голливуда

В жизни и в кино

Мэрилин Монро. / Фото: liveinternet.ru

Большая часть украшений Мэрилин Монро были просто качественной бижутерией. / Фото: saglikfit.com

Кольцо вечности. / Фото: amazon.co.uk

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджио

Две звезды: Джо Ди Маджио и Мэрилин Монро. / Фото: Getty Images

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджио приняли решение пожениться довольно спонтанно. / Фото: liveinternet.ru

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджио в день свадьбы. Обручальное кольцо Мэрилин хорошо видно на её пальце. / Фото: Getty Images

Скоропостижный брак, скоропостижный развод

Фотография, сделанная в день развода Мэрилин Монро с Джо Ди Маджио. / Фото: vintag.es

А что же кольцо?

Кольцо вечности Мэрилин Монро с 35 бриллиантами багетной огранки было продано с аукциона в 1999 году. / Фото: Getty Images

Если это подделка, то где же оригинал?

Мэрилин Монро развлекает военнослужащих в Корее во время её медового месяца с Джо Ди Маджио. Её обручальное кольцо можно увидеть на этой фотографии. / Фото: Getty Images