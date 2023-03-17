В 1960 году Карло и Софи начали восстанавливать восхитительную виллу XVI века в Марино, что в 16 километрах от Рима. Американский журналист Пит Хэмилл описывал виллу так: «Расположенная среди 7 гектаров лужаек, аккуратно подстриженных живых изгородей, маленьких водопадов и фиговых деревьев, вилла включала в себя, помимо прочего, конюшню, акведук, теннисный корт, фруктовый сад и бассейн».
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Молодая Софи Лорен на шикарной вилле: 18 уникальных архивных снимков
В 1960 году Карло и Софи начали восстанавливать восхитительную виллу XVI века в Марино, что в 16 километрах от Рима. Американский журналист Пит Хэмилл описывал виллу так: «Расположенная среди 7 гектаров лужаек, аккуратно подстриженных живых изгородей, маленьких водопадов и фиговых деревьев, вилла включала в себя, помимо прочего, конюшню, акведук, теннисный корт, фруктовый сад и бассейн».
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