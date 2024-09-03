10 способов использования канцелярских резинок, о которых вы не могли и подумать

Используем резинку в быту.
Канцелярская резинка, вещь более, чем любопытная. Даже сложно представить себе, сколько существует всевозможных способов использования, такой, казалось бы, заурядной вещи. Именно о них сегодня и пойдет речь. Наверняка и вам удастся подчерпнуть что-то действительно полезно и интересно для себя.
Не получается открыть банку с закаткой? Нужно донести кастрюлю в другую комнату не вывернув содержимого? Работаете с клеем? Не хотите, чтобы дверь закрывалась? Канцелярские резинки спешат на помощь. Во всех этих и многих других ситуациях, именно резинки окажут незаменимую помощь. Ничего сложного в предложенных методиках нет! Смотрим видео и набираемся полезных бытовых знаний.
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