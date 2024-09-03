15 фантазий из золотого века футуризма, которые стали реальностью

Золотой век футуризма: с мечтами о будущем.
Реактивные ранцы, таблетки вместо продуктов питания, летающие автомобили – все это было описано ещё в середине прошлого столетия. Этот период называют «золотым веком футуризма», и поводов для этого более, чем достаточно. Мы собрали 15 самых смелых фантазий футуристов прошлого и постарались заглянуть в будущее.
Автомобили на солнечных батареях
Автомобильная промышленность добилась огромных успехов в эффективности использования топлива за последние полтора века. Появилось множество моделей электромобилей, авто на водородных элементах. Вскоре ожидается и одна из фантазий футурологов-фантастов конца 50-х годов - вице-президент Chrysler пообещал поставить на конвейер авто, которое будет ездить полностью за счет солнечных батарей.
Стеклянные купола над домами
Люди в 1950-х и 60-х годах, казалось, были одержимы защитой своих домов от погоды. Сейчас их мечта появилась в реальном мире — начали появляться загородные дома, которые полностью закрыты прозрачными куполами, пропускающими естественный солнечный свет.
Автобаны в России
Идея хороших дорог в России не настолько безумна, как кажется. На самом деле, люди уже начинали предполагать строить подобные шоссе в 1959.
Наручные часы с телевизором
Раньше о подобном только фантазировали, но сейчас смарт-часами уже никого не удивишь. А учитывая появление Google Glass, стоит только догадываться, до чего зайдет развитие технологий.
Единый рынок труда
Раньше мечтали о том, чтобы видеть лицо собеседника во время разговора. Но люди даже не предполагали, что видеозвонки будет возможны уже в совсем близком будущем. Да и место жительства человека не обязательно географически находится рядом, даже примерно.
Машины без водителя
Автомобили, которые могут управлять собой сами, позволили бы водителям расслабиться и заняться полезным делом или просто поболтать. Об этом в прошлом веке только мечтали. Сегодня автопроизводители один за другим выдвигаю концепты автомобилей, которым не нужен водитель.
Электронная домашняя библиотека
Медиа-библиотеку будущего представляли богатой и разнообразной. Сейчас книгами на электронных носителях никого не удивишь. Следующим шагом, возможно станут виртуальные 3-D книги.
Управление погодой
Люди в середине 20 века мечтали о том, чтобы подчинить себе природу полностью. Большинство разработок в этой сфере было связано с военной стратегией. Правда, оказалось, что с природой лучше жить в согласии, чем подчинять ее себе.
Электронные открытки
Адресат включает аппарат и из него начинает распечатываться поздравительная открытка, отправленная с другого конца земного шара. А ведь всего полвека назад это была фантастика.
Домашний компьютерный стол
Эти столы были призваны исправить проблему перенаселения, ведь часть работы можно было бы делать дома.
Дом, поворачивающийся за солнцем
Дома будущего должны были способны вращаться "вслед за солнцем", чтобы обеспечить непрерывный приток энергии. Целесообразно ли это? Слово за учёными.
Летающие пожарные машины
Когда небоскребы стали популярными на рубеже 20-го века, одним из самых больших вопросов стало то, как же тушить пожары в них. В современном мире изобрели пожарные вертолеты.
Электромобиль
Полностью электрический автомобиль из фантазии полувековой давности стал мейнстримом. Чтобы воплотить мечту в реальность, потребовалось немало времени. Электрические автомобили предполагались в качестве идеального средства для недолгих поездок, к примеру — в магазин.
Робот-машинист
Раньше, когда не знали, что такое автопилот, мечтали не только об автомобилях без водителей, но и о поездах, которые ездят сами. Интересно, появятся ли роботы-носильщики.
Бескровная хирургия
