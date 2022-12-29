Реальное средство от похмелья

У каждого имеются свои особые приемы для лечения похмелья. Вопрос в том, какие из них на самом деле работают, а какие являются более чем распространенными мифами? Корреспондент издания Insider побеседовал с дипломированным диетологом Малиной Линкас Малкани из Wholitarian Lifestyle о тех общепринятых средствах, в которые не следует верить.
Жирная пища
Употребление жирной пищи – одно из самых популярных средств от похмелья, но доктор Малкани утверждает, что таким образом можно на самом деле добиться противоположного результата.
«Жирная пища на следующее утро может вызвать раздражение желудка», говорит диетолог. – Однако, хорошо поесть перед употреблением алкоголя – действительно важно, будь то жирная пища или нет».
Вместо жирной пищи она предлагает после праздничной ночи есть неагрессивные сложные углеводы, например, тосты или крекеры, чтобы успокоить желудок.
Употребление спиртного «для опохмелки»
Доктор Малкани считает, что рюмка спиртного наутро может временно ослабить симптомы похмелья, но через некоторое время они вернутся, и могут даже усилиться. Она советует вместо новой порции алкоголя пить чистую воду.
Сладкая пища
Хотя употребление сладких продуктов может помочь восстановить уровень глюкозы в крови, который падает в связи с употреблением алкоголя, лучше всего делать это с помощью фруктов.
«Фрукты тоже могут восстановить нормальное содержание глюкозы в крови, но они содержат еще и клетчатку, которая замедляет абсорбцию сахара и помогает предотвратить резкие скачки уровня глюкозы в результате употребления сладкой пищи», – говорит эксперт.
Пищевые добавки
По мнению Малкани, никаких доказательств того, что прием пищевых добавок может помочь при похмелье, не существует.
«Некоторые добавки, вроде сока корейской груши, возможно, могли бы помочь, но чтобы утверждать наверняка, требуются дополнительные исследования», – говорит диетолог.
Активированный уголь
Считается, что активированный уголь помогает уменьшить количество абсорбируемого организмом алкоголя и тем самым может ослабить синдром похмелья. Однако, на сегодняшний день нет никаких научных данных об эффекте использования активированного угля в качестве средства против похмелья.
«Активированный уголь предписывается врачами для лечения пищевого отравления. При попадании в организм он не позволяет желудочно-кишечному тракту абсорбировать вредные химические вещества, но он не очень хорошо вступает в реакцию с алкоголем, а кроме того, к тому времени, когда у нас наступает похмелье, алкоголь уже абсорбирован.
Пиво как альтернатива вину и крепким напиткам
Насколько сильной интоксикации подвергся наш организм, зависит от того, какую дозу алкоголя мы выпили. В среднем в стандартном бокале вина (около 150 миллилитров), или рюмке крепкого напитка (40 миллилитров) находится столько же алкоголя, сколько содержит стандартная бутылка пива (500 миллилитров).
«Если вы предпочитаете пиво и выпиваете меньшее количество этого напитка в пересчете на алкоголь, чем в случае употребления вина или крепких напитков, степень похмелья будет не столь сильной. Однако, неверно считать, что любое количество пива приведет к меньшему похмелью, чем более крепкие спиртные напитки».
Так что же все-таки на самом деле помогает при похмелье?
Доктор Малкани сказала, что единственным известным средством от похмелья, увы, является только время. «Организм будет расщеплять алкоголь в течение периода от 8 до 24 часов в зависимости от особенностей вашего метаболизма», – пояснила она.
Хотя время – единственное реальное средство от похмелья, Малкани также сказала, что есть несколько способов предотвратить алкогольное отравление. Во-первых, необходимо хорошо поесть за некоторое время до употребления алкоголя. Во-вторых, следует пить побольше воды, чтобы не допустить обезвоживания организма. И главное, постараться ограничиться небольшим количеством алкоголя.
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