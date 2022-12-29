Реальное средство от похмелья

У каждого имеются свои особые приемы для лечения похмелья. Вопрос в том, какие из них на самом деле работают, а какие являются более чем распространенными мифами? Корреспондент издания Insider побеседовал с дипломированным диетологом Малиной Линкас Малкани из Wholitarian Lifestyle о тех общепринятых средствах, в которые не следует верить.



Жирная пища

Употребление спиртного «для опохмелки»

Сладкая пища

Пищевые добавки

Активированный уголь

Пиво как альтернатива вину и крепким напиткам

Так что же все-таки на самом деле помогает при похмелье?