Последний человек в Фукусиме: Наото Мацумура, который остался заботиться о животных

Когда в 2011 году на атомной станции Фукусима произошла авария после разрушительного цунами, большинство местных жителей были эвакуированы в переполненные временные убежища. Так же было и с Наото Мацумурой, но этот смелый человек вскоре решил вернуться в своей родной город Томиока, чтобы заботиться об оставшихся там животных. И хотя уровень радиации в этой местности опасно высок (в 17 раз выше нормы), Мацумура говорит, что он не покинет своих подопечных.
Сейчас он проводит большую часть своего времени, работая в благотворительном фонде вместе с несколькими единомышленниками, заботясь о животных, оставшихся в зоне эвакуации. «У меня есть две кошки, собака, страус, лошадь, 31 корова и четыре диких кабана», — гордо заявляет Мацумура.
Он говорит, что большинство животных было оставлено хозяевами потому, что местные жители надеялись вернуться домой в ближайшее время. Мацумура взялся ежедневно кормить животных. «Они все собираются и подают голос, как только услышат мой грузовик, — говорит он, — мол, „мы хотим пить“ или „у нас нет еды“».
Вначале это были только собаки и кошки, но когда правительство объявило об утилизации крупного рогатого скота, то он решил заботиться и о них тоже. «Я спросил: „Что вы делаете?“ — и они ответили: „Мы собираемся убить всех коров“. Я сказал им: „Остановитесь, я буду заботиться о них“».
«Если бы они собирались использовать их для мяса, это бы не беспокоило меня, — говорит он, — такова жизнь. Но зачем же просто всех убивать и хоронить?»
Мацумура получил прозвище Радиационный Человек после тестирования, проведенного японским агентством аэрокосмических исследований. В результате выяснилось, что он получил самый высокий в Японии уровень радиационного облучения. И, продолжая облучаться, он живет как обычный человек.
«Я привык к радиации, — говорит этот 53-летний мужчина, — другие люди, которые на время приезжают сюда, тоже перестают беспокоиться об этом… Я уверен, что если бы вы, ребята, побывали здесь несколько раз, радиация перестала бы волновать и вас».
Хотя он и кажется беспечным, но признает, что вначале у него были опасения: «Сначала мне было страшно, потому что я знал, что если оставаться здесь слишком долго, то в конце концов заболеешь раком или лейкемией. Но чем дольше я здесь с животными, тем больше вижу, что все мы еще здоровы и что всё будет в порядке».
«Если бы было только землетрясение и цунами, все можно было бы отстроить заново. Но после ядерной катастрофы никто не хочет сюда возвращаться, особенно молодежь, — с горечью говорит Наото Мацумура, — но я родился и вырос в Томиоке и в этом же городе и умру».
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