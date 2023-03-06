ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ В СПБ

С нами не соскучишься!

Законное изготовление и реализация большинства товаров осуществляется только после подтверждения их безопасности и получения разрешительной документации. Помощь в прохождении оценки соответствия продукции в СПб оказывают сертификационные центры. На сайте таких организаций можно ознакомиться с услугами, которые они предоставляют, проконсультироваться с экспертами, заказать помощь в проведении оценочных процедур.

Когда требуется получать сертификаты и декларации на изделия?

Обязательная сертификация соответствия предусмотрена в отношении товаров, которые входят в перечни:

технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС;

ПП РФ № 2425 от 23.12.2021, что регулирует проверку продукции в национальной системе РФ;

РП РФ № 3636-р от 29.12.2020, который обязывает проводить оценку пожаробезопасности изделий.

Оценочные процедуры включают лабораторные испытания продукции, анализ производства, проверку документации. Если доказательная база, представленная заявителем, подтвердит соответствие продукта нормативу, то оформляется и выдается разрешительный документ.

Если выпускаемые компанией продукты не подлежат обязательной проверке, то предприниматели могут получить отказное письмо. Обычно оно требуется, чтобы:

пройти проверку таможенных и контролирующих служб;

реализовывать продукцию через крупные торговые сети и маркетплейсы;

отвечать на претензии потребителей.

Обязательные сертификаты и декларации в основном действительны 1-5 лет. Отказное письмо оформляется на бессрочный период.

Государственная регистрация изделий

Для производства и продажи отдельных товарных групп требуется подтверждение гигиенической безопасности путем государственной регистрации. Процедура проводится:

В соответствии с требованиями отдельных техрегламентов ЕАЭС и Решения КТС № 299 от 28.05.2010 для бытовой химии, лакокрасочных материалов, парфюмерии, косметических средств и других продуктов. Процесс уполномочены проводить только отделения Роспотребнадзора. По итогу процедуры оформляется СГР – свидетельство о государственной регистрации.

На основании ФЗ РФ № 323 от 21.11.2011. В данном случае проверяется безопасность и эффективность медицинских изделий и оформляется в Росздравнадзоре РУ – регистрационное удостоверение.

Важный этап оформления СГР и РУ - органолептические, химико-физические, микробиологические, токсикологические и клинические испытания образцов. В результате исследований составляются протоколы и экспертное заключение, свидетельствующие о гигиенической безопасности продукта.

Государственная регистрация проводится до запуска товара в производство или до ввоза импортной партии.

Оформление добровольных сертификатов на изделия и услуги

Независимую сертификацию проводят после получения обязательных документов, чтобы подтвердить выбранные заявителем показатели качества товара, его уникальный состав, особую технологию изготовления. В рамках добровольной системы сертификации оформляют сертификат:

соответствия госстандарту или техническим условиям;

ЭКО;

БИО;

ОРГАНИК;

Пожаробезопасности;

без ГМО, сахара, хлора и других компонентов.

Помимо оценки продукции, добровольно можно сертифицировать парикмахерские, туристические, косметические, сервисные и другие услуги. Процедура подтвердит качество используемых материалов, мастерство персонала, оптимальную организацию работы предприятия.

Добровольная оценка системы менеджмента качества

Обязательным условием работы пищевого производства и компаний по изготовлению медицинских изделий является функционирование СМК – системы менеджмента качества. Предприятия других отраслей разрабатывают и внедряют систему по желанию. СМК позволяет:

учесть опасные факторы производственных процессов;

осуществлять автоматический мониторинг показателей;

определить способы управления рисками;

проконтролировать технологию изготовления;

снизить выпуск бракованных изделий;

обеспечить высокое качество продукции.

СМК можно добровольно проверить на соответствие стандарту ИСО и получить сертификат. Документ дает право декларировать и сертифицировать выпускаемые на предприятии товары на более длительный срок.

Нормативно-техническая документация

К нормативно-технической документации, которая должна быть у производителя, относятся:

ГОСТ. Изготовителю необходимо получить официальную версию стандарта.

ТУ. Технические условия разрабатывают в том случае, если изделия выпускаются не по ГОСТу. ТУ содержат информацию о составе товара, требованиях к его безопасности, условиям хранения и транспортировки.

Стандарт организации, который регламентирует порядок производственных операций и затраты на изготовление.

Технологические инструкции. Содержат детальное описание каждого этапа изготовления.

Паспорт на изделие. В документе указана информация о характеристиках и правилах использования товара.

Паспорт безопасности. Из него можно узнать показатели безопасного применения химикатов и других вредных продуктов.

Руководство по эксплуатации. Содержит инструкции по применению продукции.

Специализированные центры проводят бесплатные консультации по вопросам сертификации, помогают разработать нормативно-техническую документацию, оказывают содействие в оформлении сертификатов, деклараций, СГР, РУ, отказных писем и прочих документов.

Главное – это выбрать проверенный и надежный центр, который работает на рынке не первый год.

Реклама

ООО «ТР ТС»