Крутим саморезы правильно: 6 советов, которые упростят данное занятие

Тонкости работы с саморезами.
Саморез – это вид крепежных деталей, главной особенностью которых является возможность быть завернутыми в материал без предварительного сверления. Несмотря на общую простоту и бесхитростность конструкции, существует немало важных тонкостей, которые следует учитывать при обращении с ними. Разберем самые важные и наиболее часто практикуемые.
Как правильно подобрать насадку шуруповерта
Все указано на бите.
Существует два вида крестовых бит: PH – стандартные с 4 шлицами и PZ – модифицированные с 8 шлицами. Последние хороши тем, что фактически не позволяют насадке срываться с метиза во время работы. При выборе насадки следует также учитывать размер, который указан прямо на изделии. Биты бывают 1, 2 и 3 размера. Правильно подобранная бита гарантирует надежное сцепление.
Как закрутить длинный саморез в твердый материал
Главное делать все аккуратно и смазать саморез.
В таком случае рекомендуется сделать предварительное просверливание, а также смазать саморез парафином или хотя бы простым мылом. В противном случае высок риск того, чтобы сломать метиз или сорвать его шлиц.
Как правильно вкрутить саморез в тонкий брусок
Нужно сделать подготовительные работы.
Единственный способ избежать трещины тонкового бруска при вкручивании самореза – это сделать предварительное просверливание. Стоит учесть, что чаще всего трещина появляется при попытке «утопить» саморез, а значит, следует зенковать более широким сверлом.
Как правильно работать с мелкими саморезами
Главное соблюдать осторожность.
При работе с мелкими метизами рекомендуется использовать намагниченную биту. Если такой под рукой нет или сделать такую биту своими руками не получается, для фиксации саморезов можно использовать обычный малярный скотч, советуют консультанты Novate.ru.
Как выкрутить саморез с сорванными шлицами
Ничего сложного нет.
Сделать это можно несколькими способами. Во-первых, можно задействовать специальную насадку экстрактор. Во-вторых, можно подложить между саморезом и битой мягкий материал, например резину. В-третьих, можно припаять биту паяльником при помощи олова, если никак иначе выкрутить не получается.
Как выкрутить саморез с отломанной головкой
Это совсем не проблема.
Для того, чтобы извлечь саморез с повреждённой или напрочь отломанной головкой нужно использовать трубчатое сверло для керамики.
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