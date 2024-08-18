8 поражающих воображение пещерных городов, в которых столетиями жили люди

1. Янкинг (Китай)

Пещерный город древних в Китае. /Фото: factroom.ru

2. Матмата (Тунис)

Пещеры берберов Матмата впечатляют настолько, что их даже в кино сняли. /Фото: tournavigator.pro

3. Бамиян (Афганистан)

Все подножья гор в Бамиян усеяны древними пещерами, где жили монахи-отшельники. /Фото: wikipedia.org

4. Сасси-ди-Матера (Италия)

Древние итальянцы построили в пещерах полноценный город. /Фото: latuaitalia.ru

5. Меса-Верде (США)

В огромной пещере поместилось целое селение коренных американцев. /Фото: adventurousway.com

6. Бандиагара (Мали)

Традиционное поселение в скале группы племён догонов. /Фото: wikipedia.org

7. Вардзиа (Грузия)

Средневековая защитная крепость в скале - одно из наследий царицы Тамары. /Фото: kartvelitours.com

8. Кандован (Иран)

Пещерные дома, которые остались жилыми и даже эволюционировали под нужды современных людей. /Фото: islamosfera.ru