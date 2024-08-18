8 поражающих воображение пещерных городов, в которых столетиями жили люди

Люди испокон веков селились в самых разных местах - даже там, где трудно обустроить традиционные поселения. Например, порой в горной местности проще использовать в качестве жилищ пещеры, чем строить обычные здания. Но в отдельных случаях масштабы таких поселений были настолько значительными, что их можно справедливо назвать пещерными городами.
1. Янкинг (Китай)
Пещерный город древних в Китае. /Фото: factroom.ru
Пещерный город Янкинг находится почти в сердце Китая - по информации редакции novate.ru, от столицы КНР Пекина до этой местности меньше сотни километров. Эти огромные пещерные системы впечатляют не только своими масштабами и первобытной красотой, но и научным наследием.
Так, в пределах Янкинг было обнаружено множество останков древних животных, которых применяли в медицине тысячи лет назад, а некоторые и вовсе считали костями дракона. При этом точного понимания, когда именно появились пещерные дома Янкинг, у учёных всё ещё нет: всего здесь расположено 117 пещер, в которых ученые нашли следы обитания человека.
2. Матмата (Тунис)
Пещеры берберов Матмата впечатляют настолько, что их даже в кино сняли. /Фото: tournavigator.pro
Эти пещеры видели миллионы людей, даже если никогда не были в Тунисе и не искали их изображение на просторах Интернета. А всё потому, что Матмата стали одним из мест съёмки легендарных «Звёздных войн». В реальной же жизни эти пещеры являются традиционным жилищем берберов, которые в их прохладе и полутьме прятались и могли нормально существовать в условиях тунисского жаркого климата пустынь.
3. Бамиян (Афганистан)
Все подножья гор в Бамиян усеяны древними пещерами, где жили монахи-отшельники. /Фото: wikipedia.org
Справедливости ради, стоит отметить, что Бамиян (также - Бамиан) является полноценным поселением в Афганистане, где можно найти и обыкновенные дома. Однако в подножиях гор раскинулось множество пещерных жилищ, которые долгие годы известны как местная туристическая достопримечательность.
Строителями пещер Бамиян считаются буддистские монахи, которые вели жизнь отшельников в тех местах, и насчитывалось их около двух тысяч. А в современной истории они известно как одно из мест дислокации талибов - именно там они взорвали знаменитые статуи Будды.
4. Сасси-ди-Матера (Италия)
Древние итальянцы построили в пещерах полноценный город. /Фото: latuaitalia.ru
На просторах Италии нашлись собственные пещерные города, но одним из самых известных является Сасси-ди-Матера. Причём в истории это место выделилось как наиболее вероятное поселение, где проживали первые люди на территории Апеннинского полуострова.
Самое поразительное, что жилыми они оставались вплоть до середины прошлого столетия. Так, к 1950 году пещеры Матеры были домом для местных жителей с минимальным достатком, но затем местные власти нашли этой бедноте новое место, построив несколько новых кварталов. Когда люди переехали, Сасси-ди-Матера стала туристическим объектом.
5. Меса-Верде (США)
В огромной пещере поместилось целое селение коренных американцев. /Фото: adventurousway.com
В сравнении с другими регионами, на севере современной территории Соединённых Штатов осталось несколько меньше археологических памятников. Но они всё-таки есть, и одним из наиболее масштабных считается система жилищ в пещерах Меса-Верде. Проживали там люди с глубокой древности приблизительно до начала 1280-х годов, после чего места были заброшены, так как местные начали массово мигрировать в южные регионы, например, в Аризону.
6. Бандиагара (Мали)
Традиционное поселение в скале группы племён догонов. /Фото: wikipedia.org
Ещё одним типом традиционных жилищ племени догонов в пещерах справедливо считаются деревни, выдолбленные в скальной породе в Бандиагара. Заселили этот регион предположительно в конце раннего Средневековья, и место было выбрано не случайно: поселение находится выше близлежащих равнин, а вокруг опоясано группой ущелий. В Бандиагара и сегодня живут несколько сотен тысяч представителей различных ответвлений догонов, причём не только в пещерах, а интересный ландшафт привлекает в этом мест множество альпинистов и скалолазов.
7. Вардзиа (Грузия)
Средневековая защитная крепость в скале - одно из наследий царицы Тамары. /Фото: kartvelitours.com
Как известно, пещеры являются неплохим местом, чтобы скрываться не только от палящего Солнца, но и от набегов вражеских армий. Особенно это было актуально для просторов Грузии на рубеже 1190-1200-х годов, когда местные жители страдали от набегов монгольской орды.
Построить пещерную крепость со святилищем приказала знаменитая грузинская царица Тамара, а в качестве места была выбрана гора Эрушели, обладавшая подходящим крутым склоном. В результате многолетней работы получилась сеть пещерных помещений на 13 уровнях, где помимо шести тысяч жилых комнат был размещён тронный зал, а также храм с собственной колокольней.
8. Кандован (Иран)
Пещерные дома, которые остались жилыми и даже эволюционировали под нужды современных людей. /Фото: islamosfera.ru
Одни из самых известных жилых пещер на планете - это иранское поселение в скале Кандован. Согласно мнению историков, люди появились в этих местах примерно семьсот лет назад. Но от других подобных мест их отличает две особенности: во-первых, они по-прежнему заселены.
А во-вторых, местные жители сумели приспособить свои пещерные дома к использованию современных благ цивилизации: так, по данным редакции novate.ru, в оконных проёмах многих жилищ стоят стеклопакеты, а в помещения проведены коммуникации в виде водопровода и электрических проводов.
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