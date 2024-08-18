Почему советский коньяк получался таким качественным, что его любили во всем мире

В Советском Союзе выращивали огромное количество винограда, из которого производили в том числе собственный коньяк. Последний отличался высоким качеством и зачастую не уступал лучшим образцам горячительного от известных на весь мир брендов. К сожалению, современный коньяк, хотя и не весь, зачастую не дотягивает даже до советского уровня. А все потому, что в годы существования СССР качество отечественного коньяка держалось на трех столпах.
Коньяк был добротный. /Фото: slovo-konyak.bolgs.ru.
Советский коньяк действительно отличался в лучшую сторону от многих современных не только высоким качеством, но и непревзойденным вкусом. Отечественная продукция была востребована не только в советских республиках, но и за рубежом. Коньяк советского производства активно поставлялся в другие страны, в том числе не входившие в социалистический блок. Кроме того, отечественная продукция пользовалась большим спросом у посещавших страну туристов.
Было много винограда. /Фото: liveinternet.ru.
Во-первых, советский коньяк производился в полном соответствии с требованиями ГОСТ сначала за номером 12494-67, а после улучшения – 12494-77. При этом важно отметить, что изменения в стандарте носили незначительный характер и не затрагивали основных технологических моментов. За соблюдением производственных инструкций в СССР следили жестко. Так, например, коньяк не должен был иметь какого-либо осадка, постороннего вкуса и запаха, а кроме того, коньяк не должен был быть чрезмерно сладким. К слову, современные производители зачастую злоупотребляют сахаром. Делается это не просто так, а для сокрытия излишков спиртуозности напитка. С советским коньяком таких проблем не было, объем сахара колебался от 15 до 20 г/дм.куб.
Даже в другие страны везли. /Фото: forumwuc.pro.
Во-вторых, советские производители коньяка имели огромное преимущество над современными отечественными предприятиями в вопросах сырьевой базы. Большое количество качественного винограда – это, пожалуй, главное преимущество советского коньячного производства.
Только дубовые бочки! /Фото: alkogol.news.
В-третьих, советский коньяк проходил полный цикл выдержки исключительно в дубовых бочках при оптимальных условиях хранения. Коньячные подвалы были исключительно сухими, с обязательным поддержанием температурного режима в пределах 15-20 градусов. Что же до бочек, то изготавливали их преимущественно из кавказского дуба. Справедливости ради стоит отметить, что советский коньяк при этом был весьма дорогим. В 1980-е годы бутылка стоила около 15 рублей, что очень много относительно средней зарплаты. Вот только с годами хотя доступность коньяка и выросла, сказать того же о его качестве, увы не получится.
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