Как размножать антуриум листом.

Растение антуриум с его необычными красными цветами станет прекрасным дополнением домашнего цветника.

Если вы увидели этот цветок у знакомых, или хотите увеличить количество кустиков антуриума дома, обязательно попробуйте этот простой способ размножения с помощью листьев. Размножить цветок таким способом проще простого, с задачей справится даже начинающий цветовод.

Срежьте несколько листочков антуриума. У каждого листочка обрежьте стебель под листом. Используя зубочистку, сделайте в обрезанном стебле несколько отверстий.







Места срезов обработайте стимулятором роста.







Для того чтобы листочки быстро укоренились, потребуется спелый манго, который содержит огромное количество питательных веществ и витаминов. Манго выступит в качестве органического удобрения.







Тонкие ломтики манго поместите на рыхлую плодородную почву. Сверху на манго разместите листочки антуриума и присыпьте их землей.







Обильно полейте посадку чистой отстоянной водой. Продолжайте ухаживать за саженцами обычным образом, и уже через месяц будет заметен результат.







Всего за 30 дней листочки отрастят здоровую и крепкую корневую систему. На них также может появиться ярко-красный цветок.







Пересадите укоренившиеся листочки в большое кашпо, и в скором времени они разрастутся и превратятся в чудесные кустики невероятно красивого антуриума.





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