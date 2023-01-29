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Как размножать антуриум листом.

Растение антуриум с его необычными красными цветами станет прекрасным дополнением домашнего цветника.
Если вы увидели этот цветок у знакомых, или хотите увеличить количество кустиков антуриума дома, обязательно попробуйте этот простой способ размножения с помощью листьев. Размножить цветок таким способом проще простого, с задачей справится даже начинающий цветовод.
Срежьте несколько листочков антуриума. У каждого листочка обрежьте стебель под листом. Используя зубочистку, сделайте в обрезанном стебле несколько отверстий.

Как размножать антуриум листом.

Места срезов обработайте стимулятором роста.

Как размножать антуриум листом.

Для того чтобы листочки быстро укоренились, потребуется спелый манго, который содержит огромное количество питательных веществ и витаминов. Манго выступит в качестве органического удобрения.

Как размножать антуриум листом.

Тонкие ломтики манго поместите на рыхлую плодородную почву. Сверху на манго разместите листочки антуриума и присыпьте их землей.

Как размножать антуриум листом.

Обильно полейте посадку чистой отстоянной водой. Продолжайте ухаживать за саженцами обычным образом, и уже через месяц будет заметен результат.

Как размножать антуриум листом.

Всего за 30 дней листочки отрастят здоровую и крепкую корневую систему. На них также может появиться ярко-красный цветок.

Как размножать антуриум листом.

Пересадите укоренившиеся листочки в большое кашпо, и в скором времени они разрастутся и превратятся в чудесные кустики невероятно красивого антуриума.

Как размножать антуриум листом.
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Антуриумразмножение

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