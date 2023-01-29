10 жутких исторических фактов про настоящего Дракулу

1. Дракула макал свой хлеб в вёдра с кровью
Возможно, реальный Дракула и не пил кровь из шеи своих жертв, но всё-таки он употреблял кровь в пищу: макал хлеб в вёдра с кровью людей, которых он убил. Рукопись 15-го века авторства Мишеля Бехайма, описывающая историю князя Влада, рассказывает о том, как князь пригласил в свой особняк нескольких гостей, закатил пир, а потом посадил бедолаг на кол прямо за обеденным столом. Потом князь не торопясь закончил свой обед, окуная хлеб в вёдра, предусмотрительно подставленные под колья с жертвами.
2. Дракула отомстил за отца, убив сотни человек
И он не просто убил их, а заставил умереть мучительной смертью, вспоров тупыми мечами животы. Большую часть своей юности Влад провёл в турецкой тюрьме, а когда освободился, узнал, что его отца выдал его же собственный народ венгерским войскам. Он узнал также, что в предательстве замешаны многие из дворян, присягавших на верность его отцу. Однако так как молодой князь не знал имён предателей, то пригласил всех на празднество в своём доме. Всего пришло около 500 человек. После окончания пира в залу ворвались солдаты и зарезали всех гостей. Позже Дракула не раз использовал эту тактику.
3. «Дракула» означает «Сын Дракона»
Влад III действительно предпочитал, чтобы его называли Дракула. Его отец, Влад II, был членом тайного общества «Орден Дракона». Старший князь настолько этим гордился, что своё собственное имя изменил на «Дракул» — так звучит на румынском языке слово «Дракон». Влад III тоже позднее вступил в Орден, и стал называться «Дракула», или «Сын Дракона», хотя со временем народ присвоил имени другое значение — «Сын Дьявола». В любом случае, такое прозвище в 15-м веке звучало довольно устрашающе, особенно учитываю репутацию молодого князя.
4. У Дракулы было чувство юмора
Над некоторыми своими жертвами Дракула шутил, правда, весьма болезненно. Например, одна из записей в книге «В поисках Дракулы» гласит, что люди вокруг, посаженные на кол, дёргались как лягушки. А князь смотрел на них и будто бы вскользь заметил: «Ах, какой удивительной грациозностью они обладают!».
В другой раз один их подданных пришёл в свой собственный дом и нашёл его заполненным гниющими трупами. Когда князь спросил: «Вам что, не нравится запах?», человек имел несчастье ответить «Да». Тогда Влад пронзил его мечом и подвесил к потолку, где запах не ощущался так сильно.
5. Сажание на кол было единственной казнью
Может показаться, что Дракула был обычным сумасшедшим, который только и делал, что бегал и убивал людей, но это не так. Так случилось, что этот мужчина родился князем Валахии, так что многие из его зверств были облечены в форму закона. А сажание на кол было принято в качестве наказания за преступление, независимо от того, совершил ли преступник убийство или украл буханку хлеба. Конечно, исключения были. Однажды цыган из табора, путешествовавшего по землям Дракулы, что-то украл. Когда его поймали, князь приказал сварить несчастного, а других цыган заставил его съесть.
6. Дракула избавлялся от всех больных и бедняков, сжигая их заживо
В попытке навести порядок на улицах столицы Валахии города Тырговиште, Дракула однажды позвал всех нищих, больных и бродяг в один из своих домов под предлогом праздника. После того, как они поели, Дракула вежливо извинился, вышел вон и приказал заколотить все окна и двери в доме. Затем дом сожгли. По данным летописей того времени, ни один человек не выжил. Это были ещё цветочки: иногда князь сжигал целые деревни в своих владениях безо всякой видимой причины.
7. Дракула «дарил» подданным золотые кубки
Результатом сотен убийств было то, что Дракула полностью контролировал свой народ и знал это. Чтобы проверить, насколько подданные боятся его, Влад III поставил на главной столичной площади кубки из чистого золота. Было объявлено, что любой может попить из них, но ни при каких обстоятельствах кубки не должны покинуть площадь. В то время в городе проживало около 60 000 человек, но в течение всего периода царствования князя никто к этим чашам даже не прикоснулся, хотя те и находились на виду у тысяч людей, живущих в бедности.
8. Дракула отравил собственные колодцы назло турецким захватчикам
В 15-м веке Валахия находилась под постоянной угрозой турецкого вторжения. Дракула, который не любил быть загнанным в угол, послал войска, чтобы выгнать турок со своей земли. В конце концов турки стали побеждать и вынудили войска князя отступить, но Дракула оказался не так прост. Во время отступления он сжигал собственные деревни, чтобы туркам было негде отдохнуть и пополнить запасы провианта. Более того, он отравил все колодцы и убил тысячи жителей, чтобы всё это не досталось захватчикам.
9. Дракула в общей сложности убил 100 000 человек
Историки установили, что за время жизни Дракулы от его рук погибло от 40 000 до 100 000 человек. Когда турки наконец дошли до Тырговиште, то обнаружили там печально известный «Лес Кольев» — более 20 000 тел турецких солдат, наколотых на брусья.
10. Тело Дракулы исчезло
Во время войны с турками князь погиб на поле боевых действий. Его репутация, наконец, сослужила ему плохую службу: многие из румынских солдат перешли на сторону врага, видя, что там процент посаженных на кол значительно ниже. Так что, возможно, собственные подданные отрубили князю голову, которую послали турецкому султану. Султан же проткнул её копьём и повесил на стену своего дворца.
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