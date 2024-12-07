Как быстро наточить тёрку

Супер полезный лайфхак для всех: как наточить терку не имея в своем арсенале какого-либо инструмента. Волшебный способ доступен не только мужчинам, но и женщинам.







При приготовлении пищи появились сложности с измельчением овощей? — Тогда потратьте всего одну минуту и сделайте следующие действия, чтобы вернуть вашей терке прежнюю остроту.

Точим быстро терку кружкой

Берем обычную керамическую кружку. Снизу практически у каждой имеется абразивный кург, который вполне можно использовать для наточки зубьев терки.Переходим непосредственно к процессу. Берем терку и «натираем» на ней кружку. Представьте что вместо кружки у вас, скажем, баклажан.30 секунд работы «туда-сюда» и зубья терки заметно стали острыми. Далее остается обязательно помыть терку с кружкой в теплой воде с моющим средством, чтобы удалить продукты износа.И можно пользоваться!Не беспокойтесь, с вашей кружкой ничего не случилось. Нужно наточить 100 терок, чтобы были заметные повреждения.Не забудьте сохранить или запомнить этот мега полезный метод! Удачи!