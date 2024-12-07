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Как быстро наточить тёрку

Супер полезный лайфхак для всех: как наточить терку не имея в своем арсенале какого-либо инструмента. Волшебный способ доступен не только мужчинам, но и женщинам.

Таким способом наточит терку даже женщина за 1 минуту

При приготовлении пищи появились сложности с измельчением овощей? — Тогда потратьте всего одну минуту и сделайте следующие действия, чтобы вернуть вашей терке прежнюю остроту.


Точим быстро терку кружкой



Берем обычную керамическую кружку. Снизу практически у каждой имеется абразивный кург, который вполне можно использовать для наточки зубьев терки.



Переходим непосредственно к процессу. Берем терку и «натираем» на ней кружку. Представьте что вместо кружки у вас, скажем, баклажан.



30 секунд работы «туда-сюда» и зубья терки заметно стали острыми. Далее остается обязательно помыть терку с кружкой в теплой воде с моющим средством, чтобы удалить продукты износа.



И можно пользоваться!
Не беспокойтесь, с вашей кружкой ничего не случилось. Нужно наточить 100 терок, чтобы были заметные повреждения.
Не забудьте сохранить или запомнить этот мега полезный метод! Удачи!
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