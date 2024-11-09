Чем советским гражданам так полюбился ИЖ-2125 «Комби»

В Советском Союзе автомобилей по большей части не хватало. В какой-то момент желающих купить 4-колесную «ласточку» стало ощутимо больше количества экспонируемых автомобилей. При этом ассортимент советского автопрома также не мог похвастаться каким-либо особым разнообразием моделей, даже по меркам второй половины XX века.
Все началось с Рено 16. /Фото: pinterest.com.
В некотором смысле история ИЖ-2125 «Комби» началась не в Советском Союзе. В 1960-е годы на Западе стремительно упрощались конструкции автомобильных кузовов ради увеличения объемов производства и повышения доступности индивидуальных транспортных средств для широкого потребителя. Мода на седаны, фастбеки и кабриолеты постепенно сходила на нет. На смену им шли более практичные кузова вроде хэтчбека и лифтбека, ставшие по своим качествам чем-то средним между седаном и универсалом. В 1966 году на западноевропейский рынок вышла модель Renault 16, которая окончательно закрепила новый тренд в автомобилестроении на долгие годы.
За основу взяли Москвич. /Фото: zr.ru.
Стремительно набиравшие популярность хэтчбеки имели в глазах тогдашних покупателей ряд серьезных и неоспоримых достоинств. Во-первых, они зачастую были доступнее автомобилей старых моделей. Во-вторых, обладали вместительностью практически совместимой с таковой у универсала.
Кое-что взяли и у каблука. /Фото: wikipedia.org.
В Советском Союзе за успехами иностранных автопроизводителей следили самым пристальным образом. Высокие качества и перспективность нового типа кузова для потребительского рынка отечественные инженеры по достоинству оценили еще в середине 1960-х. Тогда же начались работы по созданию новой машины на базе седана Москвич-412. Разрабатывалась машина с учетом широкой унификации моделей. Основные изменения в новой модели затронули багажник автомобиля. Вместе обособленного отсека был установлен объединенный с салоном грузовой отсек, оснащенный открывающейся вверх дверцей, а последний ряд сидений стал трансформируемыми. Так же изменения претерпели рамки задних дверей, задние лонжероны были объединены в интегрированную раму как у пикапов Иж-2715, кроме того, автомобиль обзавелся рессорами. Вишенкой на торте стала установка новой оптики восточногерманского производства.
Комби отрывали с руками. /Фото: drive2.ru.
Так на свет появился лифтбек Иж-2125 «Комби». Что касается необычного названия, то оно «пробралось» в советский автопром из немецкой автомобильной терминологии, где созвучное слово всего лишь было синонимом англоязычного термина «хэтчбек». Хотя, строго говоря, последним Иж-2125 не был, так как имел практически не укороченный относительно седана задний свес. В серийное производство новинка пошла в 1973 году и выпускалась на Ижевском Автозаводе вплоть до 1997 года. Машина быстро завоевала симпатии советских автомобилистов, из-за чего по современным меркам ее были готовы буквально «отрывать с руками». В 1982 году автомобиль претерпел модернизацию, после которой получил индекс Иж-21251 «Комби».
Хорошая была машинка. /Фото: drive2.ru.
Часто приходится слышать, что в СССР граждане были готовы покупать любые автомобили, так как в свободной продаже транспортных средств постоянно не хватало. Производство не поспевало за ростом желающих совершить крупную покупку. В этом вопросе советским гражданам действительно было «не до жиру», и многие были готовы купить буквально любую машину, лишь бы было на чем ездить. Однако, это никак не отменяет того факт, что «Комби» в сравнении с другими советскими авто имел ряд серьезных достоинств. Машина обладала неплохой вместительностью и грузоподъемностью, хорошей проходимостью и общей неприхотливостью. Последнее было особенно справедливо для двигателя, который успешно «переваривал» даже не самое качественное горючее. При этом мотор при кажущейся маломощности хорошо тянул.
