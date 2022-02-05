15 ответов на вопросы о космосе, которые чаще всего задают и дети, и взрослые

Любопытные факты о космосе.
Космос уже давно будоражит умы людей. И у тех, кто просто любит смотреть в небо, и у тех, кто проводит время за учебниками по астрономии, появляется множество, казалось бы, очевидных вопросов, найти ответы на которые бывает достаточно проблематично. Мы собрали самые распространённые космические вопросы и нашли на них правильные ответы.
1. Надевают ли космонавты подгузники
В подгузниках и взлёт, и посадка.
Да, это так - во время старта, во время возвращения на Землю и во время всех работ за пределами корабля или космической станции на орбите космонавты надевают подгузники. Правда, космонавты не называют их «памперсами», а «максимально абсорбирующей одеждой».
2. Верно ли, что в космосе не слышна даже крика?
Звук в космосе: кричи, не кричи.
Так и есть. Любой звук, который слышит человек, это звуковые волны, которые на самом деле являются колебаниями в воздухе. В космосе же нет воздуха, поэтому там нечему вибрировать.
3. Когда следующий раз появится комета Галлея?
Комета Галлея возвращается?
Комета Галлея будет снова видна с Земли в 2061 году. Интересно, что Марк Твен родился во время прохождения кометы Галлея, а умер во время ее следующего появления. Во время жизни он предрекал свою смерть, заявив: «Мы два необъяснимых урода, которые пришли вместе и должны уйти вместе».
4. Когда люди высадятся на Марс?
Жди нас, Марс!
Сегодня наиболее реалистичным сроком является 2030 год. Одной из главных проблем доставки человека на Марс являются финансы. И вполне возможно, что первыми на Марсе окажутся не NASA, а частная экспедиция Space X.
5. Если ли на самом деле «спутники-шпионы» на орбите?
Спутники-шпионы - реальность.
К сожалению, да. К примеру, последний спутник-шпион запустила в марте 2017 Япония, чтобы наблюдать за Северной Кореей.
6. Что означают названия планет Солнечной системы?
Планеты Солнечной системы.
За исключением Земли, все планеты в Солнечной системе были названы в честь богов и богинь греческой и римской мифологии. Плутон был богом подземного царства, Меркурий был посланцем богов, Венера была богиней любви и красоты. Уран, единственная планета, названная в честь греческого бога, был богом неба. Сатурн был римским богом сельского хозяйства, Марс был богом войны; Юпитер, самая большая планета в нашей Солнечной системе, был назван в честь правителя богов, а Нептун был богом моря.
7. Есть ли таинственная «Планета X» в Солнечной системе?
Эта загадочная планета X.
Это вполне вероятно. NASA нашло доказательства того, что планета размером с Нептун вращается вокруг Солнца еще по более удаленной орбите, чем Плутон. Полный оборот вокруг Солнца она должна делать примерно за 10 000 лет.
8. Что происходит в космосе с пуком?
Космический метеоризм.
Во-первых, они никуда не улетят, поскольку нет гравитации, чтобы тяжелый воздух начал опускаться вниз, а также нет никаких воздушных потоков, чтобы поднять их вверх и рассеять. Газы просто зависнут на одном месте. К счастью, скафандры оборудованы модификациями для фильтрации газов.
9. Почему кажется, что звезды мерцают?
Мерцают ли звезды?
Это происходит потому что их свет должен пройти через различные газы в атмосфере Земли. Принцип примерно тот же, что и в случае воды, в которой свет преломляется и заставляет воду «искриться».
10. Может ли кровь закипеть в космосе без скафандра?
Температура кипения есть и у крови.
Да. Это связано с тем, как давление влияет на температуру кипения жидкости. Чем ниже давление, тем ниже температура кипения, потому что молекулам легче передвигаться и превращаться из жидкости в газ. Таким образом, точка кипения крови может снизиться до естественной температуры тела в безвоздушном пространстве.
11. Какая температура в космосе?
Тепло ли тебе девица?
Она на самом деле различается. К примеру, вблизи звезд довольно жарко и материя мгновенно испаряется. В глубинах космоса же довольно холодно. К примеру, на МКС (без тепловой защиты) было бы около 121 ° С на стороне, обращенной к Солнцу и -157 ° С на темной стороне.
12. Сколько мусора летает на орбите?
Мусор на орбите.
Люди неисправимы и начинают сорить везде, где появляются. В настоящее время есть более 500 000 частей «космического мусора» на орбите Земли, который может привести к повреждению космического корабля.
13. Сколько есть космических станций?
Космическая станция.
В настоящее время существует две подобные структуры. Международная космическая станция (или МКС) и Тяньгун-1, которая принадлежит Китаю. В то время как МКС всегда пилотируема, Тяньгун-1, как правило, нет. МКС была создана совместно Россией, США, Японией, Канадой и Европейским космическим агентством.
14. Как далеко находится ближайшая звезда (помимо Солнца)?
Проксима Центавра - самая близкая звезда.
Проксима Центавра находится на расстоянии 4,24 световых лет от Земли. Лучший способ визуализировать это расстояние — представить что Солнце и Проксима Центавра размером с грейпфрут и находятся на расстоянии 4000 километров (примерно, как от Москвы до Красноярска или от восточного побережья США до западного побережья).
15. Какие есть другие карликовые планеты в Солнечной системе?
Карликовые планеты Солнечной системы.
Всего в Солнечной системе есть пять карликовых планет: Церера, Плутон, Эрида, Макемаке и Хаумеа. Плутон даже
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