15 ответов на вопросы о космосе, которые чаще всего задают и дети, и взрослые

Любопытные факты о космосе.

1. Надевают ли космонавты подгузники

В подгузниках и взлёт, и посадка.

2. Верно ли, что в космосе не слышна даже крика?

Звук в космосе: кричи, не кричи.

3. Когда следующий раз появится комета Галлея?

Комета Галлея возвращается?

4. Когда люди высадятся на Марс?

Жди нас, Марс!

5. Если ли на самом деле «спутники-шпионы» на орбите?

Спутники-шпионы - реальность.

6. Что означают названия планет Солнечной системы?

Планеты Солнечной системы.

7. Есть ли таинственная «Планета X» в Солнечной системе?

Эта загадочная планета X.

8. Что происходит в космосе с пуком?

Космический метеоризм.

9. Почему кажется, что звезды мерцают?

Мерцают ли звезды?

10. Может ли кровь закипеть в космосе без скафандра?

Температура кипения есть и у крови.

11. Какая температура в космосе?

Тепло ли тебе девица?

12. Сколько мусора летает на орбите?

Мусор на орбите.

13. Сколько есть космических станций?

Космическая станция.

14. Как далеко находится ближайшая звезда (помимо Солнца)?

Проксима Центавра - самая близкая звезда.

15. Какие есть другие карликовые планеты в Солнечной системе?

Карликовые планеты Солнечной системы.