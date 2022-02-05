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15 ответов на вопросы о космосе, которые чаще всего задают и дети, и взрослые


Любопытные факты о космосе.

Любопытные факты о космосе.

Космос уже давно будоражит умы людей. И у тех, кто просто любит смотреть в небо, и у тех, кто проводит время за учебниками по астрономии, появляется множество, казалось бы, очевидных вопросов, найти ответы на которые бывает достаточно проблематично. Мы собрали самые распространённые космические вопросы и нашли на них правильные ответы.

1. Надевают ли космонавты подгузники


В подгузниках и взлёт, и посадка.

В подгузниках и взлёт, и посадка.

 

Да, это так - во время старта, во время возвращения на Землю и во время всех работ за пределами корабля или космической станции на орбите космонавты надевают подгузники. Правда, космонавты не называют их «памперсами», а «максимально абсорбирующей одеждой».

2. Верно ли, что в космосе не слышна даже крика?


Звук в космосе: кричи, не кричи.

Звук в космосе: кричи, не кричи.

 

Так и есть. Любой звук, который слышит человек, это звуковые волны, которые на самом деле являются колебаниями в воздухе. В космосе же нет воздуха, поэтому там нечему вибрировать.

3. Когда следующий раз появится комета Галлея?


Комета Галлея возвращается?

Комета Галлея возвращается?

 

Комета Галлея будет снова видна с Земли в 2061 году. Интересно, что Марк Твен родился во время прохождения кометы Галлея, а умер во время ее следующего появления. Во время жизни он предрекал свою смерть, заявив: «Мы два необъяснимых урода, которые пришли вместе и должны уйти вместе».

4. Когда люди высадятся на Марс?


Жди нас, Марс!

Жди нас, Марс!

 

Сегодня наиболее реалистичным сроком является 2030 год. Одной из главных проблем доставки человека на Марс являются финансы. И вполне возможно, что первыми на Марсе окажутся не NASA, а частная экспедиция Space X.

5. Если ли на самом деле «спутники-шпионы» на орбите?


Спутники-шпионы - реальность.

Спутники-шпионы - реальность.

 

К сожалению, да. К примеру, последний спутник-шпион запустила в марте 2017 Япония, чтобы наблюдать за Северной Кореей.

6. Что означают названия планет Солнечной системы?


Планеты Солнечной системы.

Планеты Солнечной системы.

 

За исключением Земли, все планеты в Солнечной системе были названы в честь богов и богинь греческой и римской мифологии. Плутон был богом подземного царства, Меркурий был посланцем богов, Венера была богиней любви и красоты. Уран, единственная планета, названная в честь греческого бога, был богом неба. Сатурн был римским богом сельского хозяйства, Марс был богом войны; Юпитер, самая большая планета в нашей Солнечной системе, был назван в честь правителя богов, а Нептун был богом моря.

7. Есть ли таинственная «Планета X» в Солнечной системе?


Эта загадочная планета X.

Эта загадочная планета X.

 

Это вполне вероятно. NASA нашло доказательства того, что планета размером с Нептун вращается вокруг Солнца еще по более удаленной орбите, чем Плутон. Полный оборот вокруг Солнца она должна делать примерно за 10 000 лет.

8. Что происходит в космосе с пуком?


Космический метеоризм.

Космический метеоризм.

 

Во-первых, они никуда не улетят, поскольку нет гравитации, чтобы тяжелый воздух начал опускаться вниз, а также нет никаких воздушных потоков, чтобы поднять их вверх и рассеять. Газы просто зависнут на одном месте. К счастью, скафандры оборудованы модификациями для фильтрации газов.

9. Почему кажется, что звезды мерцают?


Мерцают ли звезды?

Мерцают ли звезды?

 

Это происходит потому что их свет должен пройти через различные газы в атмосфере Земли. Принцип примерно тот же, что и в случае воды, в которой свет преломляется и заставляет воду «искриться».

10. Может ли кровь закипеть в космосе без скафандра?


Температура кипения есть и у крови.

Температура кипения есть и у крови.

 

Да. Это связано с тем, как давление влияет на температуру кипения жидкости. Чем ниже давление, тем ниже температура кипения, потому что молекулам легче передвигаться и превращаться из жидкости в газ. Таким образом, точка кипения крови может снизиться до естественной температуры тела в безвоздушном пространстве.

11. Какая температура в космосе?


Тепло ли тебе девица?

Тепло ли тебе девица?

 

Она на самом деле различается. К примеру, вблизи звезд довольно жарко и материя мгновенно испаряется. В глубинах космоса же довольно холодно. К примеру, на МКС (без тепловой защиты) было бы около 121 ° С на стороне, обращенной к Солнцу и -157 ° С на темной стороне.

12. Сколько мусора летает на орбите?


Мусор на орбите.

Мусор на орбите.

 

Люди неисправимы и начинают сорить везде, где появляются. В настоящее время есть более 500 000 частей «космического мусора» на орбите Земли, который может привести к повреждению космического корабля.

13. Сколько есть космических станций?


Космическая станция.

Космическая станция.

 

В настоящее время существует две подобные структуры. Международная космическая станция (или МКС) и Тяньгун-1, которая принадлежит Китаю. В то время как МКС всегда пилотируема, Тяньгун-1, как правило, нет. МКС была создана совместно Россией, США, Японией, Канадой и Европейским космическим агентством.

14. Как далеко находится ближайшая звезда (помимо Солнца)?


Проксима Центавра - самая близкая звезда.

Проксима Центавра - самая близкая звезда.

 

Проксима Центавра находится на расстоянии 4,24 световых лет от Земли. Лучший способ визуализировать это расстояние — представить что Солнце и Проксима Центавра размером с грейпфрут и находятся на расстоянии 4000 километров (примерно, как от Москвы до Красноярска или от восточного побережья США до западного побережья).

15. Какие есть другие карликовые планеты в Солнечной системе?


Карликовые планеты Солнечной системы.

Карликовые планеты Солнечной системы.

 

Всего в Солнечной системе есть пять карликовых планет: Церера, Плутон, Эрида, Макемаке и Хаумеа. Плутон даже

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15 ответов на вопросы о космосе, которые чаще всего задают и дети, и взрослые

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15 ответов на вопросы о космосе, которые чаще всего задают и дети, и взрослыеПодписаться на мой Instagram
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