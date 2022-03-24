Сшила необычный ковер из пряжи и ткани времен СССР, подсмотрев технику у американцев (делюсь мастер-классом)!

Не ожидала от себя такой энергии в шитье. Ну никогда не думала, что начну шить будучи вязальщицей. Всегда считала, что шитье и вязание несовместимо. А тут возникло желание избавиться от давних ниток советской пряжи.

Я эти мотки покупала по объявлению и отдала немаленькую сумму - около 300 р за моток. Не выкидывать же свои деньги в мусорку. Просто при вязании добавила пропиленовую нить для жесткости.

Изготовления коврика своими руками: описание процесса и фото

Связала новый плоский жгут крючком под названием "гусеничка": Затем взяла подходящую ткань и начала нарезать на полоски шириной 7-8 см. И затем синтепон на такую же ширину Сложила в четыре слоя вместе с синтепоном и по краю прострочила полоску Ткань сшивала между собой таким способом по диагонали Затем пришло время сшить на швейной машине "зигзагом". Сшиваю вязаный жгут между собой таким образом, чтобы потом получился овал Затем добавляю сшитую полоску к основному полотну. И чередую шитье по спирали

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Вот мой готовый результат. Коврик получился размером 120х60 У меня теперь уютный уголок вязальщицы в зеленых оттенках. Подушка, коврик, покрывала и занавески в зеленой цветовой гамме.

Этот коврик можно даже стирать в машинке на низкой температуре и невысоких оборотах.