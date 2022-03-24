7 подержанных автомобилей, на которые не стоит тратиться, а то потом хлопот не оберешься

Хуже не придумаешь.

1. Mazda RX-8

Не самый надёжный вариант.

2. Mitsubishi Lancer X

И даже японцы подводят.

3. Dodge Journey

Тот случай, когда хотел, но не смог.

4. Cadillac Escalade

Автомобиль, которые не может похвастаться ни надёжностью, но безопасностью.

5. Citroen C5

Хорош! Но только дизайном.

6. Daewoo Nexia

Настоящее корыто.

7. Chery Amulet

Хуже не придумаешь.