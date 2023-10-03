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Коровы

Среди индусов корова особо почитаема и сравнивается с матерью и даже богами. У нас же при слове «корова» обычно возникает образ нечто неуклюжего и не очень умного.

Но это не так, и у коров очень много талантов. Смотрите сами.

Коровы

Считается, что коровы неповоротливые и даже «тормозные», но это не совсем так: они умеют довольно резво бегать. Особенно в Нидерландах. (Фото Valerie Kuypers):

Коровы

У коров хорошо развито чувство прекрасного, и они отлично умеют вписаться в красивый пейзаж. Германия, 8 сентября 2014. (Фото Karl-Josef Hildenbrand):

Коровы

Коровы заботятся о своем здоровье и носят маски во время извержения вулканов. Перу, 19 апреля 2006 года. (Фото Mariana Bazo | Reuters):

Коровы

Коровы следят за модой и ходят в магазины одежды. Индия, 20 июня 2014. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):

Коровы

Когда вы впервые встречаетесь с шотландской высокогорной коровой, они производят совершенно неизгладимое впечатление. Это лохматое животное с длинной, густой шерстью и челками, закрывающими глаза с по-коровьему шикарными ресницами является одним из символов Шотландии. (Фото Cathal McNaughton | Reuters):

Коровы

И снова Нидерланды, а это значит здесь живут коровы-спринтеры, носящиеся по полям галопом. (Фото Remko De Waal):

Коровы

В тесноте, да не в обиде. Испанский фестиваль Сан Фермин 2013 года. (Фото Susana Vera | Reuters):

Коровы

Коровы отлично смотрятся в свадебной фотографии. Швейцария, 6 августа 2010. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Коровы

То ли ураган разнес заправку, то ли буйные коровы. Штат Техас, 18 сентября 2008. (Фото Mark Wilson):

Коровы

Во время песчаной бури корова всегда укажет верный путь. Республика Нигер, 19 декабря 2006. (Фото Florin Iorganda | Reuters):

Коровы

Как и людям, коровам лень пройти лишние 15 метров, и они припрыжку переходят дорогу в неположенном месте. Лозанна, Швейцария, 17 мая 2007. (Фото Denis Balibouse | Reuters):

Коровы

Коровы любвеобильны. Германия, 29 марта 2011. (Фото Kerstin Joensson):

Коровы

Они дают молоко. Испания, 30 марта 2015. (Фото Eloy Alonso | Reuters):

Коровы

Показалось. Коровник в Швейцарии, 13 июня 2013. (Фото Denis Balibouse | Reuters):

Коровы

Семейная идиллия. Южная Корея, 30 июля 2014. (Фото Topic Photo Agency | Corbis):

Коровы

У коров много талантов. Есть коровы-исследователи. Буэнос-Айрес, 4 июля 2008. (Фото Marcos Brindicci | Reuters):

Коровы

Коровы-кайтсерферы. Черногория, 19 мая 2015. (Фото Armend Nimani):

Коровы

Коровы-модницы. Ирландия, 9 января 2015. (Фото Charles McQuillan):

Коровы

Коровы-военные. Израиль, 9 марта 2015. (Фото Ariel Schalit):

Коровы

Коровы-легкоатлеты. Германия, 29 марта 2011. (Фото Kerstin Joensson):

Коровы

Коровы-пожарные. Калифорния, 11 сентября 2015. (Фото Noah Berger | Reuters):

Коровы

Коровы-бомжи. Катманду, Непал, 12 сентября 2012/ (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):

Коровы

И просто коровы с красивыми рогами. Южный Судан, на 12 февраля 2014. (Фото Fabio Bucciarel):

Коровы

Чистоплотнее коровы только свиньи. Кстати, это правда, свиньи — чистоплотные животные. Глазго, Шотландия, 15 сентября 2015. (Фото Jeff J Mitchell):

Коровы

Туманное утро в Германии, 12 ноября 2013. (Фото Karl-Josef Hildenbrand):

Коровы

Кто сказал, что коровы — не водоплавающие? Македония, 14 июня 2014. (Фото Robert Atanasovski):

Коровы

Шотландская высокогорная корова во всей красе. Англия, 6 июня 2013. (Фото Dan Kitwood):

Коровы

Веселая ферма. Германия, 17 ноября 2011. (Фото Jens Büttner):

Коровы

Коровы очень романтичны. Швейцария, 25 сентября 2010. (Фото Valentin Flauraud | Reuters):

Коровы

Групповое фото из Шотландии. (Фото Gerry Zambonini):

Коровы

Ну все, пока. (Фото Frank May | Picture Alliance | Corbis):

Коровы

Вот такие они, талантливые коровы. Всем веселых выходных!

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